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Лара Крофт - Расхитительница гробниц
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Lara Croft: Tomb Raider
Лара Крофт - Расхитительница гробниц
2001 / Великобритания / США / Германия / Япония
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5.8
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12
голосов
Рейтинг IMDb: 5.7
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