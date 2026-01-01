Оповещения от Киноафиши
Лара Крофт - Расхитительница гробниц Награды и номинации фильма Лара Крофт - Расхитительница гробниц

Награды и номинации фильма Лара Крофт - Расхитительница гробниц 2001

Золотая малина 2002 Золотая малина 2002
Худшая женская роль
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2002 MTV Movie & TV Awards 2002
Лучший бой
Номинант
 Best Female Performance
Номинант
