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Постер фильма Стрэттон: Первое задание
4.8
Киноафиша Фильмы Стрэттон: Первое задание
4.8

Стрэттон: Первое задание

, 2016
Stratton
Великобритания / боевик, триллер / 18+
Постер фильма Стрэттон: Первое задание
4.8

О фильме

Британский агент Особой лодочной службы получает задание выследить международную преступную ячейку.

В ролях

Доминик Купер
Доминик Купер
John Stratton
Конни Нильсен
Конни Нильсен
Sumner
Тайлер Хэклин
Тайлер Хэклин
Marty
Том Фелтон
Том Фелтон
Cummings
Джемма Чан
Джемма Чан
Aggy
Томас Кречман
Томас Кречман
Grigory Barovsky
Дерек Джекоби
Дерек Джекоби
Ross
Остин Стоуэлл
Остин Стоуэлл
Hank
Jake Fairbrother
Spinks
Лиззи Уинклер
Alice
Режиссер Саймон Уэст
Сценарист Дункан Фэлконер, Warren Davis II
Композитор Натэниел Мекали
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2016
Премьера онлайн 18 марта 2017
Премьера в мире 18 марта 2017
Дата выхода
1 апреля 2017 Россия 16+
1 сентября 2017 Великобритания
7 декабря 2017 Венгрия
19 октября 2017 Гонконг
10 августа 2017 Греция
7 декабря 2017 Испания
1 сентября 2017 Италия
1 апреля 2017 Казахстан
6 июля 2017 Португалия
1 апреля 2017 Украина
MPAA R
Сборы в мире $257 212
Производство Atomic Arts, GFM films, SquareOne Entertainment
Другие названия
Stratton, Hard Target, Jeetenge Hum, Stratton - Forças Especiais, Stratton: First into Action, Stratton: Forças Especiais, Stratton: Forze speciali, Επίλεκτος πράκτορας Stratton, Стрэттон: Первое задание, コードネーム：ストラットン, 金牌特勤隊, Fuerzas especiales, 斯特拉顿

Рейтинг фильма

4.8
Оцените 15 голосов
4.8 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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