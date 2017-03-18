В ролях
Все актеры и съемочная группа
Сценарист
Дункан Фэлконер, Warren Davis II
Композитор
Натэниел Мекали
Детали фильма
Страна
Великобритания
Продолжительность
1 час 35 минут
Год выпуска
2016
Премьера онлайн
18 марта 2017
Премьера в мире
18 марта 2017
Дата выхода
|1 апреля 2017
|Россия
|
|16+
|1 сентября 2017
|Великобритания
|
|
|7 декабря 2017
|Венгрия
|
|
|19 октября 2017
|Гонконг
|
|
|10 августа 2017
|Греция
|
|
|7 декабря 2017
|Испания
|
|
|1 сентября 2017
|Италия
|
|
|1 апреля 2017
|Казахстан
|
|
|6 июля 2017
|Португалия
|
|
|1 апреля 2017
|Украина
|
|
MPAA
R
Сборы в мире
$257 212
Производство
Atomic Arts, GFM films, SquareOne Entertainment
Другие названия
Stratton, Hard Target, Jeetenge Hum, Stratton - Forças Especiais, Stratton: First into Action, Stratton: Forças Especiais, Stratton: Forze speciali, Επίλεκτος πράκτορας Stratton, Стрэттон: Первое задание, コードネーム：ストラットン, 金牌特勤隊, Fuerzas especiales, 斯特拉顿