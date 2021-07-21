Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Tomb Raider: Лара Крофт 2
Киноафиша Фильмы Tomb Raider: Лара Крофт 2

Tomb Raider: Лара Крофт 2

Tomb Raider 2
США / приключения, боевик, триллер, фэнтези / 18+
Постер фильма Tomb Raider: Лара Крофт 2
Режиссер Бен Уитли, Misha Green
Сценарист Тоби Гард, Misha Green
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Производство Warner Bros., Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), GK Films
Другие названия
Tomb Raider 2, Tomb Raider: Obsidian, Untitled Tomb Raider Sequel, Расхитительница гробниц 2

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Обновлено 5 ноября 2024

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Новости о фильме

По словам Алисии Викандер, сиквел «Лары Крофт» еще не получил зеленый свет, но работа над сценарием идет
21 июля 2021 12:32 По словам Алисии Викандер, сиквел «Лары Крофт» еще не получил зеленый свет, но работа над сценарием идет Актрисе не терпится вернуться к роли. 
Сиквел «Tomb Raider: Лара Крофт» снимет шоураннер «Страны Лавкрафта» Миша Грин
26 января 2021 12:19 Сиквел «Tomb Raider: Лара Крофт» снимет шоураннер «Страны Лавкрафта» Миша Грин Она же напишет сценарий.
Выход сиквела «Лары Крофт» с Алисией Викандер отложен на неопределенный срок
28 октября 2020 12:32 Выход сиквела «Лары Крофт» с Алисией Викандер отложен на неопределенный срок О причинах принятия такого решения ничего не известно.
Алисия Викандер: съемки сиквела «Tomb Raider: Лара Крофт» начнутся в 2021 году
5 октября 2020 15:02 Алисия Викандер: съемки сиквела «Tomb Raider: Лара Крофт» начнутся в 2021 году Командует парадом режиссер Бен Уитли. 

Фильмы похожие на Tomb Raider: Лара Крофт 2

Tomb Raider: Лара Крофт
Tomb Raider: Лара Крофт приключения, фэнтези, боевик
2018, США
6.0
Лара Крофт - Расхитительница гробниц: Колыбель жизни
Лара Крофт - Расхитительница гробниц: Колыбель жизни фантастика, приключения, боевик
2003, США / Германия / Япония / Великобритания / Нидерланды
6.0
Лара Крофт - Расхитительница гробниц
Лара Крофт - Расхитительница гробниц боевик, фэнтези, приключения
2001, Великобритания / США / Германия / Япония
5.0
Дочь болотного короля боевик, триллер
2018, США / Великобритания
0.0
Агенты А.Н.К.Л.
Агенты А.Н.К.Л. комедия, приключения, боевик
2015, США
7.0
Арсен Люпен
Арсен Люпен мистика, комедия, мелодрама, криминал, боевик, приключения
2004, Франция / Италия / Испания / Великобритания
6.0
Миссия: Невыполнима
Миссия: Невыполнима боевик, триллер, приключения, мистика
1996, США
7.0
Перестрелка
Перестрелка криминал, боевик, драма
2016, Франция / Великобритания
6.0
Высотка
Высотка боевик, фантастика, триллер, драма
2015, Великобритания
5.0
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Во власти страха
Во власти страха
2026, США / Испания, боевик, триллер
Последний рубеж
Последний рубеж
2026, США, боевик, драма, военный
Демонолог
Демонолог
2026, Япония, криминал, фэнтези, ужасы
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
«Обои – это скучно и неинтересно»: от камня до дерева – 7 уникальных альтернатив, которые вскоре заменят их навсегда
Кофейную гущу не выкидываю — она мне заменила соль и хлеб: 5 неожиданных лайфхаков для кухни и дачи
Курицу больше не мариную — так научил шеф-повар: беру только масло, корочка хрустит, а мясо внутри нежное, как суфле
Гарри Поттер жил в чулане, хотя был богаче 90% Хогвартса: откуда на счете в Гринготтсе взялась гора галеонов
«Пилигрим» снова готов собрать 14 000 000 зрителей у экранов: в новом сезоне герой Васильева станет главным подозреваемым
Жуткий «косяк» Тихонова в «17 мгновениях» зрители не замечали 38 лет – режиссер о ляпе проболталась перед смертью: «Я была ошарашена»
Лягушки, ведьмы и… вампиры-геймеры: есть всего 3 «клона» «Гравити Фолз», за которые не стыдно (№3 — русский и уморительно смешной)
Мрачный детектив с Пореченковым и Жарковым 2 года лежал на полке: НТВ переснял испанский шедевр и «вышло не хуже оригинала»
«Галечка сейчас в Москве – а я тест прохожу»: 7 каверзных вопросов о сюжете «Иронии судьбы» в честь 50-летия со дня премьеры
«Сквозит что-то советское»: автор «Смешариков» сделал русских «Симпсонов» строго 18+ — 19 серий, рейтинг 8/10 и ни единого плохого отзыва
Он, она, столик в кафе, вино и… сложный тест: вспомните 5 знаменитых советских фильмов по кадру со свидания?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше