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Tomb Raider: Лара Крофт 2
Tomb Raider: Лара Крофт 2
Tomb Raider 2
США / приключения, боевик, триллер, фэнтези / 18+
О фильме
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Места съёмок
Режиссер
Бен Уитли
,
Misha Green
Сценарист
Тоби Гард
,
Misha Green
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Производство
Warner Bros., Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), GK Films
Другие названия
Tomb Raider 2, Tomb Raider: Obsidian, Untitled Tomb Raider Sequel, Расхитительница гробниц 2
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Обновлено 5 ноября 2024
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Новости о фильме
21 июля 2021 12:32
По словам Алисии Викандер, сиквел «Лары Крофт» еще не получил зеленый свет, но работа над сценарием идет
Актрисе не терпится вернуться к роли.
26 января 2021 12:19
Сиквел «Tomb Raider: Лара Крофт» снимет шоураннер «Страны Лавкрафта» Миша Грин
Она же напишет сценарий.
28 октября 2020 12:32
Выход сиквела «Лары Крофт» с Алисией Викандер отложен на неопределенный срок
О причинах принятия такого решения ничего не известно.
5 октября 2020 15:02
Алисия Викандер: съемки сиквела «Tomb Raider: Лара Крофт» начнутся в 2021 году
Командует парадом режиссер Бен Уитли.
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