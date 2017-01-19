Аше — песня бразильской души, 2017

Жанр: документальный В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат О фильме Зародившись в 1980-е годы в штате Баиа на северо-востоке Бразилии и вобрав в себя элементы кандомбле, самбы, форро и поп-рока, музыкальный жанр Аше (Axé) быстро приобрел почитателей, став одним из самых популярных и живых мотивов в современном мире. Яркий фильм-интервью представит легендарных основателей бразильского Аше, раскрывающих малоизвестные факты из истории становления жанра и его влияния на мировую поп-культуру. Награды и номинации: Премия «Лучший документальный фильм» на Фестивале независимого кино в Австрии (2017). Развернуть 7.9 Оцените 11 голосов Продолжительность 1 час 47 минут Год выпуска 2017 Премьера в мире 19 января 2017 Возраст 12+ Режиссер Шико Кертеш В ролях Шико Кертеш Все актеры и съемочная группа 1 постер

Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате Сообщить о выходе в прокат