Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Аше — песня бразильской души
Киноафиша Фильмы Аше — песня бразильской души
Axe: Music of a People

Аше — песня бразильской души, 2017

2017 / Бразилия
7.9 Оцените
11 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Зародившись в 1980-е годы в штате Баиа на северо-востоке Бразилии и вобрав в себя элементы кандомбле, самбы, форро и поп-рока, музыкальный жанр Аше (Axé) быстро приобрел почитателей, став одним из самых популярных и живых мотивов в современном мире. Яркий фильм-интервью представит легендарных основателей бразильского Аше, раскрывающих малоизвестные факты из истории становления жанра и его влияния на мировую поп-культуру. Награды и номинации: Премия «Лучший документальный фильм» на Фестивале независимого кино в Австрии (2017).

7.9 Оцените
11 голосов
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 19 января 2017
Возраст 12+
Режиссер
Шико Кертеш
В ролях
Шико Кертеш
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Аше — песня бразильской души 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
11 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Фестиваль бразильского кино пройдет в трех городах России В Москве, Санкт-Петербурге и Казани пройдут показы Юбилейного 10-го фестиваля бразильского кино, который организует бразильская продюсерская компания «Линяс Продусоес Културайс» при
Написать
2 октября 2017 18:59
Все новости фильма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Related video
Поцелуи с Басковым даром не прошли: Ивлеева ошеломила признанием
«У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа
Меньше часа по цене квартиры в Москве: баснословные гонорары Аллегровой вызвали оторопь
Бузова 2.0: блеснувшую формами Долину подняли на смех
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
«Хватается за соломинку»: теряющая вес Высоцкая огорошила признанием
Безруков молчать не стал: Иду Галич подловили на нелепой ошибке
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
Обошелся парой слов: Васильев высказался о будущем «Модного приговора»
Самые дорогие съемки: Волочкова лишилась кольца за 60 миллионов
Приложение киноафиши