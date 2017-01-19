Аше — песня бразильской души, 2017

Зародившись в 1980-е годы в штате Баиа на северо-востоке Бразилии и вобрав в себя элементы кандомбле, самбы, форро и поп-рока, музыкальный жанр Аше (Axé) быстро приобрел почитателей, став одним из самых популярных и живых мотивов в современном мире. Яркий фильм-интервью представит легендарных основателей бразильского Аше, раскрывающих малоизвестные факты из истории становления жанра и его влияния на мировую поп-культуру. Награды и номинации: Премия «Лучший документальный фильм» на Фестивале независимого кино в Австрии (2017).