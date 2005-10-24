Легенда Зорро, 2005

Продолжение истории о благородном испанском герое. После свадьбы и рождения сына дон Алехандро де ла Вега обещает жене, что больше не станет рисковать жизнью – все свое время он посвятит процветанию своего славного рода. Однако планы Алехандро вскоре меняются – до героев долетают слухи о новой угрозе, нависшей над Америкой. Рыцари тайного общества Арагона похищают документы, с помощью которых Калифорния сможет присоединиться к Америке. Алехандро собирается найти злодеев, вернуть украденное и восстановить справедливость… вот только когда герой вновь надевает маску и берет в руки шпагу, Элена покидает его. Теперь Зорро предстоит не только спасти свою страну и ее граждан, но и наладить отношения с женой.