Легенда Зорро, 2005

Продолжение истории о благородном испанском герое. После свадьбы и рождения сына дон Алехандро де ла Вега обещает жене, что больше не станет рисковать жизнью – все свое время он посвятит процветанию своего славного рода. Однако планы Алехандро вскоре меняются – до героев долетают слухи о новой угрозе, нависшей над Америкой. Рыцари тайного общества Арагона похищают документы, с помощью которых Калифорния сможет присоединиться к Америке. Алехандро собирается найти злодеев, вернуть украденное и восстановить справедливость… вот только когда герой вновь надевает маску и берет в руки шпагу, Элена покидает его. Теперь Зорро предстоит не только спасти свою страну и ее граждан, но и наладить отношения с женой.
Несмотря на все попытки отойти от дел, Алехандро де ла Вега, известный любитель приключений, хватается за шпагу сразу же, как только над его Калифорнией нависает новая опасность. Теперь, правда, ему помогает жена – Елена.
Коню главный респект!!
а так не чего особого