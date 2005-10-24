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Легенда Зорро Легенда Зорро
Киноафиша Фильмы Легенда Зорро
The Legend of Zorro

Легенда Зорро, 2005

2005 / США
6.8 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Продолжение истории о благородном испанском герое. После свадьбы и рождения сына дон Алехандро де ла Вега обещает жене, что больше не станет рисковать жизнью – все свое время он посвятит процветанию своего славного рода. Однако планы Алехандро вскоре меняются – до героев долетают слухи о новой угрозе, нависшей над Америкой. Рыцари тайного общества Арагона похищают документы, с помощью которых Калифорния сможет присоединиться к Америке. Алехандро собирается найти злодеев, вернуть украденное и восстановить справедливость… вот только когда герой вновь надевает маску и берет в руки шпагу, Элена покидает его. Теперь Зорро предстоит не только спасти свою страну и ее граждан, но и наладить отношения с женой.

  • Фильм мог выйти в прокат под названиями «Маска Зорро – 2», «Разоблаченный Зорро» или «Возвращение Зорро».
  • Адриан Алонсо, исполнивший роль Хоакина – маленького сына Элен и Алехандро, – не говорил по-английски, поэтому выучил свои реплики на слух.
  • В первом фильме «Маска Зорро» настоящее имя героя звучало как Алехандро Мурьета, но, поскольку в дальнейшем создатели сочли эту фамилию неподходящей для дворянина, решено было переименовать Зорро в Алехандро де ла Вега.

Несмотря на все попытки отойти от дел, Алехандро де ла Вега, известный любитель приключений, хватается за шпагу сразу же, как только над его Калифорнией нависает новая опасность. Теперь, правда, ему помогает жена – Елена.

6.8 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 2 часа 6 минут
Год выпуска 2005
Премьера в России 27 октября 2005
Премьера онлайн 1 ноября 2021
Премьера в мире 24 октября 2005
Возраст 6+
Прокатчик Каскад
Режиссер
Мартин Кэмпбелл
Мартин Кэмпбелл
В ролях
Антонио Бандерас
Антонио Бандерас
Кэтрин Зита-Джоунс
Джованна Закариас
Педро Армендарис-мл.
Ник Чинланд
Ник Чинланд
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Легенда Зорро 3 постера
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Легенда Зорро смотреть онлайн

Легенда Зорро
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Зорро – это такой мексиканский вариант поручика Ржевского: тот же героико-романтический зачин и тот же финальный шлейф похабных анекдотов и экзотических ассоциаций. Только если энтузиаст-поручик воевал с пришельцами-французами, пока не переключился на дам во главе с мигрировавшей из несколько другой оперы Наташей Ростовой, Зорро сражался с отечественной властью, аристократией и буржуазией во имя освобождения угнетаемого, притесняемого и порабощаемого простого народа. Впрочем, к началу XXI…
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Мария 2 апреля 2015, 12:51
Ну народ ,так не интересно!!!!!МЫ с людями числом в 12 челов собрались смотреть сеня етот фим!!!!!Что,забирать деньги отменять заказ и сказать в… Читать дальше…
Гости 2 апреля 2015, 12:51
Нормальный такой фильмец...для любителей Зорро самое то...

Коню главный респект!!

а так не чего особого
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Кроссовер «Джанго освобожденного» и «Зорро» не состоится Об этом поведал сценарист проекта Джеррод Кармайкл.
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21 июня 2022 13:38
В разработку запущен многосерийный перезапуск «Зорро» с «обширным женским присутствием» Параллельно идет работа над тематически близким шоу Роберта Родригеса.
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29 января 2021 14:49
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