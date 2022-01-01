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Лучшие фильмы про эпидемии
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Лучшие фильмы про эпидемии

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По году По рейтингу По названию
Поезд в Пусан 2: Полуостров
Поезд в Пусан 2: Полуостров
5.0
ужасы, триллер
2020, Корея
Третья волна зомби
Третья волна зомби
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5.0
ужасы
2017, Ирландия
Вирус
Вирус
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6.0
драма, ужасы, триллер
2016, США
Новая эра Z
Новая эра Z
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7.0
ужасы, триллер, драма
2016, США / Великобритания
Пандемия
Пандемия
4.0
ужасы, фантастика, боевик, триллер
2016, США
Война миров Z
Война миров Z
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7.0
фантастика, боевик, ужасы, драма
2012, США / Мальта
28 недель спустя
28 недель спустя
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7.0
фантастика, триллер, ужасы
2007, Великобритания
28 дней спустя
28 дней спустя
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7.0
фантастика, драма
2002, Великобритания
Эпидемия
Эпидемия
6.0
драма, ужасы
1987, Дания
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Жанр
Все Ужасы Триллер Фантастика Боевик Драма
Страна
Все Корея Ирландия США Великобритания Мальта Дания
Год
Все 1980-1989 2000-2009 2010-2019 2020-2022

Для 2021 года это по-прежнему весьма актуальная тематика. Если раньше такие фильмы пугали зрителя зловещей возможностью сбывшихся прогнозов, то после 2020 года – реалистичностью.

Пять лучших фильмов про эпидемии

Массовые заболевания человечества всегда привлекали кинематографистов – слишком эффектный материал. Любопытно, что самой страшной болезнью они считают смерть: кинематографических произведений о реальных пандемиях, кажется, можно насчитать меньше, чем хорроров о поднимающихся трупах.

28 дней спустя

В кембриджской лаборатории идут исследования новейшего вируса с красноречивым названием «Ярость». В испытаниях участвуют животные. Группа экстремально настроенных «зеленых» вторгается в храм науки и провоцирует свалку с ученым. Во время драки нечаянно открывается клетка с зараженным шимпанзе. Тот кусает женщину-экстремистку, и она мгновенно превращается в безумную машину убийства, расправляющуюся и с врагом, и со своими… Через 28 дней курьер Джим, попавший в ДТП и впавший в кому, пробуждается в опустевшей больнице. Вскоре он понимает, что пуст не только госпиталь, но и весь Лондон...

«Дизайн» симптомов заражения основан на клинической картине, характерной для лихорадки Эбола и поражающей всех приматов, включая людей.

Эпидемия

Соавторы Нильс и Ларс закончили работу над детективным сценарием. Они собираются представить готовую работу экспертам, в Датский институт кинематографии. Но в то время носители информации были ненадежны – и в результате несчастного случая дискета с текстом оказывается необратимо испорченной. За 5 дней парням предстоит создать новое произведение – и они придумывают историю о враче-гуманисте. В далеком будущем он пытается спасать людей от чумы, не догадываясь, что сам является разносчиком инфекции...

Название пропавшего сценария – отсылка к предыдущей картине фон Триера «Элемент преступления» о «ночной бабочке» и детективе. История рождения Удо Кира, рассказанная им сценаристам, подлинная.

Ходячие мертвецы

Рик Граймс, помощник шерифа, тяжело ранен во время схватки с представителями криминального мира. Он в коматозном состоянии находится на лечении. Очнувшись, он замечает отсутствие рядом медицинского персонала, других больных и невероятный хаос в здании. Постепенно он приходит к мысли о причинах случившегося, но теперь ему нужно отыскать в чудовищно изменившемся мире жену и сына…

Звуки дыхания восставших покойников удаляли с помощью цифровой обработки звука.

Чума

В 1597 году Севилья – один из богатейших испанских городов, называемый «вратами в Индию». В нее возвращается Матео, много лет назад покинувший родину из-за преследований инквизиции. Он узнает, что его старинный друг покончил с собой, оставив незаконнорожденного ребенка, и из чувства долга и жалости к покойному стремится отыскать бастарда в городских трущобах. А тем временем в порт уже завезли чуму, но властям невыгодно объявлять об этом и закрывать гавань – ведь тогда возвысится конкурирующий Кадис…

Очевидно, в сериале имеется в виду Великая Севильская чума, но она была позже: в 1646-1652 гг. Показанная пандемия в 1596 году «приплыла» в Сантандер, но до Севильи добралась лишь в 1600-м.

Поезд в Пусан 2: Полуостров

Морской пехотинец Чон Сок везет семью старшей сестры к месту посадки на корабль, чтобы дать шанс спастись от вспышки зомби-вируса, охватившего Южную Корею. По дороге им встречается другое семейство с малолетним ребенком, умоляющее о помощи, но просьбы испуганных людей игнорируются. В лагере беженцев оказывается зараженный человек, он инфицирует племянника Чон Сока, и тот едва успевает остановить его отца, ходившего добывать обед, от входа на опасную территорию…

Фильм, несмотря на название, не является сиквелом: в нем нет персонажей предыдущей ленты и даже упоминаний о них.

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