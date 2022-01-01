Фильмы про конец света и выживание в нечеловеческих условиях в последние годы стали особенно популярны у зрителей, которые остро ощущают на себе последствия распространения коронавируса. В нашей уникальной подборке вы сможете найти лучшие фильмы про выживание в дикой природе, многие из которых основаны на реальных событиях. Отдельное место занимает кино про игры на выживание, в котором персонажи становятся участниками опасных состязаний, проигрыш в них, как правило, означает смерть. Фильмы про выживших в жутких условиях людей способны не только пощекотать нервы, но и заставить зрителя пересмотреть некоторые жизненные принципы.