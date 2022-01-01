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Фильмы про конец света и выживание в нечеловеческих условиях
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Фильмы про конец света и выживание в нечеловеческих условиях

Все 31 Онлайн
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По году По рейтингу По названию
Zомбилэнд: контрольный выстрел
Zомбилэнд: контрольный выстрел
7.0
комедия, ужасы
2019, США
Свет моей жизни
Свет моей жизни
Смотреть за 1 рубль
6.0
драма
2018, США
День мертвецов: Злая кровь
День мертвецов: Злая кровь
Смотреть за 1 рубль
3.0
ужасы, триллер
2017, Болгария
Кловерфилд, 10
Кловерфилд, 10
Смотреть за 1 рубль
6.0
триллер, ужасы
2016, США
Мобильник
Мобильник
Смотреть за 1 рубль
3.0
ужасы, триллер
2016, США
Пандемия
Пандемия
4.0
ужасы, фантастика, боевик, триллер
2016, США
Безумный Макс: Дорога ярости
Безумный Макс: Дорога ярости
Смотреть за 1 рубль
7.0
приключения, боевик
2015, Австралия
Судный день
Судный день
Смотреть за 1 рубль
5.0
мистика, триллер
2012, США
Война миров Z
Война миров Z
Смотреть за 1 рубль
7.0
фантастика, боевик, ужасы, драма
2012, США / Мальта
Книга Илая
Книга Илая
7.0
вестерн, приключения, драма, боевик
2010, США
Терминатор: да придет спаситель
Терминатор: да придет спаситель
7.0
триллер, фантастика, боевик, драма, приключения
2009, США / Германия / Великобритания
Знамение
Знамение
Смотреть за 1 рубль
7.0
мистика, триллер, драма
2009, США
2012
2012
Смотреть за 1 рубль
8.0
драма, фантастика, боевик, триллер, приключения
2009, США / Канада
Добро пожаловать в Зомбилэнд
Добро пожаловать в Зомбилэнд
8.0
комедия, ужасы
2009, США
День мертвецов
День мертвецов
5.0
триллер, ужасы
2008, США
Слепота
Слепота
7.0
мелодрама, драма, криминал, триллер
2008, Япония / Бразилия / Канада
Дорога
Дорога
7.0
триллер, фантастика, драма
2008, США
28 недель спустя
28 недель спустя
Смотреть за 1 рубль
7.0
фантастика, триллер, ужасы
2007, Великобритания
Я - легенда
Я - легенда
8.0
драма, фантастика, ужасы
2007, США
Дитя человеческое
Дитя человеческое
Смотреть за 1 рубль
7.0
триллер, драма, приключения, фантастика
2006, Великобритания / США
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Фильмы про конец света и выживание в нечеловеческих условиях в последние годы стали особенно популярны у зрителей, которые остро ощущают на себе последствия распространения коронавируса. В нашей уникальной подборке вы сможете найти лучшие фильмы про выживание в дикой природе, многие из которых основаны на реальных событиях. Отдельное место занимает кино про игры на выживание, в котором персонажи становятся участниками опасных состязаний, проигрыш в них, как правило, означает смерть. Фильмы про выживших в жутких условиях людей способны не только пощекотать нервы, но и заставить зрителя пересмотреть некоторые жизненные принципы.

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