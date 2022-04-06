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Имоджен Путс
Имоджен Путс
Imogen Poots
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Имоджен Путс
Imogen Poots
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Дата рождения
3 июня 1989
Возраст
33 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Место рождения
Лондон, Англия, Великобритания
Рост
164 см
Биография Имоджен Путс
Родилась 3 июня 1989 года. Лондон, Англия, Великобритания.
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Фильмография Имоджен Путс
Отец
драма
2020, Великобритания / Франция
8.0
Черное Рождество
ужасы, детектив, триллер
2019, США
5.0
Вивариум
фантастика
2019, США
5.0
Искусство самообороны
комедия
2019, США
6.0
Кто в пятницу родился
драма, криминал
2018, США
6.0
Смерть на Аляске
триллер, драма
2017, США / Канада
6.0
TheatreHD: Кто боится Вирджинии Вулф?
спектакль
2017, Великобритания
8.0
Я сражаюсь с великанами
фэнтези, драма
2017, США
7.0
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Владелец ранчо Джош Бролин сталкивается с мистической угрозой в новом трейлере сериала «Внешние сферы»
Шоу станет новым амбициозным телепроектом в жанре вестерна.
Написать
6 апреля 2022 12:45
Ковбой Джош Бролин неистово молится в первом трейлере мистического вестерн-сериала «Внешние сферы»
Бролин играет маститого землевладельца, над семьей которого нависла неведомая угроза.
Написать
10 марта 2022 13:01
Появились кадры из многосерийного вестерна «Дальний простор» с Джошем Бролином
Также оглашена дата релиза на Amazon.
Написать
25 февраля 2022 14:08
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