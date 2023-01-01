Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Идеальная ложь"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Рататуй
Фильмы похожие на Рататуй
Ratatouille
Рататуй
2007 / США
Смотреть трейлер
8.3
Оцените
144
голоса
Рейтинг IMDb: 8.1
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Фильмы похожие на Рататуй
Вся информация о мультфильме
Гадкий я
семейный, анимация
2010, США
8.0
Звездные собаки: Белка и Стрелка
детский, анимация, семейный
2010, Россия
7.0
Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек
семейный, анимация
2009, США
7.0
Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту
драма, биография, комедия
2009, США
7.0
Вверх
анимация, семейный, приключения
2009, США
7.0
Душевная кухня
комедия
2009, Германия
7.0
Приключения Десперо
комедия, сказка, приключения, анимация, семейный
2008, Великобритания / США
6.0
Вкус жизни
мелодрама, драма, комедия
2007, США / Австралия
7.0
Смывайся!
семейный, комедия, анимация
2006, США / Великобритания
7.0
Стюарт Литтл
комедия, приключения, сказка, семейный
1999, США
5.0
История игрушек
анимация, приключения, семейный
1995, США
8.0
Душа
анимация, семейный, приключения, комедия
2020, США
8.0
Клаус
анимация, семейный, комедия, приключения
2019, Испания / Великобритания
8.0
Человек-паук: Через вселенные
анимация, приключения, фантастика
2018, США
8.0
Тайна Коко
анимация, приключения
2017, США
8.0
Головоломка
анимация
2015, США
7.0
История игрушек: Большой побег
драма, приключения, комедия, анимация, семейный
2010, США
7.0
Как приручить дракона
анимация, семейный, сказка
2010, США
8.0
Хатико: самый верный друг
семейный, драма
2009, США
8.0
ВАЛЛ-И
семейный, фэнтези, анимация
2008, США
8.0
Суперсемейка
комедия, семейный, боевик, приключения, анимация
2004, США
7.0
В поисках Немо
семейный, комедия, анимация, приключения
2003, США
7.0
Корпорация Монстров
семейный, сказка, комедия, анимация
2001, США
8.0
Стальной гигант
фантастика, семейный, драма, анимация
1999, США
8.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
«Это неприятно»: оголившуюся в кадре Тому унизила родная дочь
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
Зря прятали: под гримом советской Снежной королевы скрывалась роскошная девушка
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить