Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Солдат" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Роми и Мишель на встрече выпускников Роми и Мишель на встрече выпускников
Киноафиша Фильмы Роми и Мишель на встрече выпускников
Romy And Michele's High School Reunion

Роми и Мишель на встрече выпускников, 1997

1997 / США
6.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Роми и Мишель дружили с детства, учились в одном классе и остались лучшими подругами после окончания школы. Десять лет спустя они получают приглашение на встречу выпускников. Роми и Мишель собираются пойти, но осознают, что им нечем похвастаться перед одноклассниками.

Несмотря на привлекательную внешность, подругам не удалось выгодно выйти замуж, даже завести богатых любовников, а средние умственные способности не позволили им сделать карьеру. Тогда Роми и Мишель придумывают себе «легенду». 

В назначенный день они берут напрокат дорогой автомобиль, надевают деловые костюмы, в качестве бизнес-аксессуаров прихватывают мобильные телефоны и в образе крутых деловых леди являются на встречу выпускников, где планируют произвести настоящий фурор. Одна из прошлых соперниц Роми и Мишель без труда раскрывает их тайну, но нет худа без добра, подруги, несмотря на разоблачение, находят свое счастье…

6.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 1997
Премьера в России 25 апреля 1997
Премьера в мире 25 апреля 1997
Возраст 18+
MPAA R
Режиссер
Дэвид Миркин
В ролях
Мира Сорвино
Мира Сорвино
Лиза Кудроу
Лиза Кудроу
Кристин Бауэр
Кристин Бауэр
Илэйн Хендрикс
Миа Котте
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Роми и Мишель на встрече выпускников
Свадебный угар
Свадебный угар (2016)
6.9333334
Воссоединение
Воссоединение (2015)
5.2
Ой, мамочки
Ой, мамочки (2008)
5.8
Спасенная
Спасенная (2004)
7.25
Сердцеедки
Сердцеедки (2001)
7.5454545
Мальчики в моей жизни
Мальчики в моей жизни (2001)
7.0666666
Добейся успеха
Добейся успеха (2000)
6.7272725
Жестокие игры
Жестокие игры (1999)
7.9375
200 сигарет
200 сигарет (1999)
7.117647
Нецелованная
Нецелованная (1999)
6.133333
Убийственные красотки
Убийственные красотки (1999)
6.6
Практическая магия
Практическая магия (1998)
7.4166665
Фильм находится в подборках
Фильмы про блондинок Фильмы про блондинок
Комедии про американскую школу Комедии про американскую школу
Комедии про блондинок Комедии про блондинок
Постер фильма Роми и Мишель на встрече выпускников 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
11 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Чижик-Пыжик возвращается
Чижик-Пыжик возвращается
2023, Россия, семейный, детектив
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Related video
Костры рябин Шуфутинского — это только начало: песню о третьем ноября фанаты почему-то забыли
Все умирают в конкретный момент: разговоры о проклятии «Бригады» уже не кажутся шуткой
Тест: есть ли у вас экстрасенсорные способности?
Орбакайте увела Байсарова у первой красавицы 90-х: об этой модели мечтали многие
Копия Листьева: Лорак долгие годы была любовницей этого красавца со связями
Какая русская актриса оголяется в кадре эффектнее и чаще Светличной: ответ неожиданный
ДНК-тест в его случае не нужен: люди вздрогнули, увидев сына Михайлова
Только одна из трех девочек на фото стала суперзвездой: вам будет непросто в викторине
Весь сюжет крутится вокруг этого: Гайдай допустил грубейшую ошибку в фильме «Спортлото-82»
Достоевский в гробу переворачивается: главный секс-символ Голливуда мечтала о роли Грушеньки
Эти 3 знака Зодиака не смогут разбогатеть: так говорят звезды
Легендарный дед был бы счастлив: первое фото внучки звезды советского кино
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше