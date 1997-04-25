Роми и Мишель на встрече выпускников, 1997

Роми и Мишель дружили с детства, учились в одном классе и остались лучшими подругами после окончания школы. Десять лет спустя они получают приглашение на встречу выпускников. Роми и Мишель собираются пойти, но осознают, что им нечем похвастаться перед одноклассниками.



Несмотря на привлекательную внешность, подругам не удалось выгодно выйти замуж, даже завести богатых любовников, а средние умственные способности не позволили им сделать карьеру. Тогда Роми и Мишель придумывают себе «легенду».



В назначенный день они берут напрокат дорогой автомобиль, надевают деловые костюмы, в качестве бизнес-аксессуаров прихватывают мобильные телефоны и в образе крутых деловых леди являются на встречу выпускников, где планируют произвести настоящий фурор. Одна из прошлых соперниц Роми и Мишель без труда раскрывает их тайну, но нет худа без добра, подруги, несмотря на разоблачение, находят свое счастье…