Награды и номинации мультфильма Рататуй
Награды и номинации мультфильма Рататуй 2007
Оскар 2008
Лучший анимационный полнометражный фильм
Победитель
Лучший звуковой монтаж
Номинант
Лучший звук
Номинант
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучший звуковой монтаж
Номинант
Лучший звук
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Золотой глобус 2008
Лучший анимационный фильм
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008
Best Animated Film
Победитель
