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Рататуй
Отзывы о мультфильме «Рататуй»
Ratatouille
Рататуй
2007 / США
Трейлер
8.3
Оцените
141
голос
Рейтинг IMDb: 8.1
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Критик совести
2 апреля 2015, 12:51
Может ли разочароввать Пиксар? Х-м. Как вы только додумались до этого? Или лучше скажите, кто вам это подсказал, такую мысль. И смотреть нечего. Достаточно знать, что Пиксар снял еще одну картину и можно спок. ложиться в гроб, с чистой совестью. Госы. А быть первым... Ну... будьте вы первым. Что вам стоит? Держитесь на уровне. Жаль ждать долго придется.
2 апреля 2015, 12:51
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Кэр
2 апреля 2015, 12:51
Мультик однозначно НЕ понравился.✊
2 апреля 2015, 12:51
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mEGAMEN
2 апреля 2015, 12:51
Из всего мультфильма понравилась только начальная вставка про инопланетян...сам мульт абсолютно не понравился...ни одного смешного момента..Чуть не заснул на сеансе..даже дети рядом спрашивали у родителей..когда он кончится..графика обычная для наших времён..сюжет наискучнейший и бредовейший...2 из 5!!!и ни балла больше..
2 апреля 2015, 12:51
0
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mEGAMEN
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Ali, 02/07/2007 - 15:56:22):
ЛОВИ ВОЛНУ - такой убойный молодёжный юмор
РАТАТУЙ - более такой добрый семейный юмор.
подписываюсь)))
все верно сказал
Вы чё люди...в каком надо быть состоянии чтобы эти мультфильмы настолько понравились...Боже..не понимаю..никогда больше не буду прислушиваться к вашему мнению...особенно самых известных среди вас "критиков"...абсолютно во многих фильмах с вами не согласен..ну..и хорошо!
2 апреля 2015, 12:51
0
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SkyFly
2 апреля 2015, 12:51
КрысоТА! :)))
Лучший мульт Пиксара! Вообще лучший мульт всех времен и народов!!! Я в восхищении, склоняю голову, снимаю шляпу... (по секрету - сам занимаюсь трехмерной анимацией... так теперь аж страшно к компу подходить - как же дотянуться до звезд?)...
Тут в начале что-то про вегетарианцев и трезвенников что-то говорили :))) Вегетарианец и трезвенник аж прослезился от данного мультфильма...
"Ех, и почему это у крыс хвосты лысые, вот белки - эт я понимаааааю" :))))))))))))
Короткий мульт "похищение" - также лучший из Пиксаровских короткометражек... Вобщем они совсем в заоблачную даль взлетели...
Тут кто-то опять же сказал про обычную графику... или что она его не впечатлила... вот здесь совсем хочется сказать - протрите глаза!!! Графика запредельного качества! Такой уровень даже в кино только ILM показывала в своих "Пиратах", а в мультах и близко никого не было... Работа камеры - то же - лучшая работа кмеры как в мультах, так и в кино. ОЧЕНЬ характерные персонажи. Предельно выразительные. ОЧЕНЬ стильный мульт - сбалансирован до безобразия! :)
2 апреля 2015, 12:51
0
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SkyFly
2 апреля 2015, 12:51
Да, "Смывайся" как то не особо... скорее уж из последних неплох был "Сезон Охоты". Боярский там озвучку отменную сделала - чуть ли не впервые настолько образ подходит, что как с него лепили :) (сорри за некоторый отход от темы).
А по теме - на мой взгляд этот мульт объективно один из лучших (полнометражных)в истории мультипликации... причины кратко писал, а подробно - можно как тот критик из фильма - долго разглагольствовать :)
2 апреля 2015, 12:51
0
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Vessna
2 апреля 2015, 12:51
Мультик просто супер, смотрела в кинотеатре, а потом скачала в сетке и смотрю теперь по 1000 раз!!!!!!!!!!!
Всем советую! Нет пошлостей, и на лице постояннао находится улыбка, не смотря на то, что люди обычно не переносят крыс, этот крысёнок просто лапа!!!!!!! ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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РАТАТУЙ - более такой добрый семейный юмор.
подписываюсь)))
все верно сказал
Вы чё люди...в каком надо быть состоянии чтобы эти мультфильмы настолько понравились...Боже..не понимаю..никогда больше не буду прислушиваться к вашему мнению...особенно самых известных среди вас "критиков"...абсолютно во многих фильмах с вами не согласен..ну..и хорошо!
Лучший мульт Пиксара! Вообще лучший мульт всех времен и народов!!! Я в восхищении, склоняю голову, снимаю шляпу... (по секрету - сам занимаюсь трехмерной анимацией... так теперь аж страшно к компу подходить - как же дотянуться до звезд?)...
Тут в начале что-то про вегетарианцев и трезвенников что-то говорили :))) Вегетарианец и трезвенник аж прослезился от данного мультфильма...
"Ех, и почему это у крыс хвосты лысые, вот белки - эт я понимаааааю" :))))))))))))
Короткий мульт "похищение" - также лучший из Пиксаровских короткометражек... Вобщем они совсем в заоблачную даль взлетели...
Тут кто-то опять же сказал про обычную графику... или что она его не впечатлила... вот здесь совсем хочется сказать - протрите глаза!!! Графика запредельного качества! Такой уровень даже в кино только ILM показывала в своих "Пиратах", а в мультах и близко никого не было... Работа камеры - то же - лучшая работа кмеры как в мультах, так и в кино. ОЧЕНЬ характерные персонажи. Предельно выразительные. ОЧЕНЬ стильный мульт - сбалансирован до безобразия! :)
А по теме - на мой взгляд этот мульт объективно один из лучших (полнометражных)в истории мультипликации... причины кратко писал, а подробно - можно как тот критик из фильма - долго разглагольствовать :)
Всем советую! Нет пошлостей, и на лице постояннао находится улыбка, не смотря на то, что люди обычно не переносят крыс, этот крысёнок просто лапа!!!!!!! ✊
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