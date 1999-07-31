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Стальной гигант Стальной гигант
Киноафиша Фильмы Стальной гигант
The Iron Giant

Стальной гигант, 1999

1999 / США
8.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Хогарт - подросток, который, прогуливаясь по лесу, обнаруживает огромного инопланетного робота, механического гиганта из стали с огромным арсеналом. К счастью, робот оказывается добрым и вскоре они с Хогартом становятся друзьями. Но когда об инопланетном госте узнает правительство, оно решает уничтожить его. На выполнение задачи отправляют целую армию.

  • Режиссер Брэд Берд признался, что на создание мультфильма его вдохновила в том числе и история его сестры Сьюзен, которую застрелил муж. Берд подумал: “А что, если бы у оружия была душа, и оно бы не хотело быть оружием?”.
  • Фильм снят по мотивам романа Теда Хьюза “Железный человек” 1968 года. 
  • Оригинальное название мультфильма переводится как “Железный гигант”.
  • Машинисты Олли и Фрэнк, с которыми разговаривает Кент после крушения поезда, - это пародия на классиков диснеевской анимации Фрэнка Томаса и Олли Джонстона. Они же и озвучили этих персонажей.
  • На стене в комнате Хогарта можно заметить постер фильма “Запретная планета”.
  • Свои фамилии Энни и Хогарт Хьюзы получили в честь автора книги, по которой снят мультфильм, Теда Хьюза.
  • “Стальной гигант” -  это первый рисованный мультфильм, в котором один из главных героев был полностью создан на компьютере.

Жители тихой американской провинции становятся свидетелями ослепительной вспышки и падения огромного летающего объекта. Спустя несколько дней мальчуган по имени Хогарт Хьюз находит в окрестностях гигантского робота, прилетевшего на Землю из далекой космической галактики. Несмотря на свой грозный вид, инопланетный гость оказывается добрейшим созданием. Между ним и отважным мальчишкой завязывается настоящая дружба. Но узнавшие о существовании робота правительство и военные решили уничтожить пришельца. Хогарт — единственный, кто может спасти стального гиганта…

8.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 1999
Премьера в России 31 июля 1999
Премьера в мире 31 июля 1999
Возраст 0+
Режиссер
Брэд Берд
Брэд Берд
В ролях
Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон
Вин Дизель
Вин Дизель
Джон Махоуни
Все актеры и съемочная группа
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