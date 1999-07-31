Стальной гигант, 1999

Хогарт - подросток, который, прогуливаясь по лесу, обнаруживает огромного инопланетного робота, механического гиганта из стали с огромным арсеналом. К счастью, робот оказывается добрым и вскоре они с Хогартом становятся друзьями. Но когда об инопланетном госте узнает правительство, оно решает уничтожить его. На выполнение задачи отправляют целую армию.
Жители тихой американской провинции становятся свидетелями ослепительной вспышки и падения огромного летающего объекта. Спустя несколько дней мальчуган по имени Хогарт Хьюз находит в окрестностях гигантского робота, прилетевшего на Землю из далекой космической галактики. Несмотря на свой грозный вид, инопланетный гость оказывается добрейшим созданием. Между ним и отважным мальчишкой завязывается настоящая дружба. Но узнавшие о существовании робота правительство и военные решили уничтожить пришельца. Хогарт — единственный, кто может спасти стального гиганта…