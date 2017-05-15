|1 June 2017
|Russia
|КАРО Премьер
|12+
|1 June 2017
|Argentina
|1 June 2017
|Australia
|1 June 2017
|Belarus
|21 June 2017
|Belgium
|1 June 2017
|Brazil
|2 June 2017
|Canada
|2 June 2017
|China
|31 May 2017
|Colombia
|1 June 2017
|Denmark
|2 June 2017
|Estonia
|7 June 2017
|France
|15 June 2017
|Germany
|2 June 2017
|Great Britain
|8 June 2017
|Greece
|30 May 2017
|Hong Kong
|1 June 2017
|Hungary
|31 May 2017
|Indonesia
|1 June 2017
|Ireland
|12A
|1 June 2017
|Israel
|1 June 2017
|Italy
|1 June 2017
|Kazakhstan
|2 June 2017
|Lithuania
|2 June 2017
|Mexico
|15 June 2017
|Netherlands
|1 June 2017
|Portugal
|2 June 2017
|Romania
|31 May 2017
|Singapore
|1 June 2017
|Slovakia
|31 May 2017
|South Korea
|23 June 2017
|Spain
|2 June 2017
|Sweden
|1 June 2017
|Switzerland
|30 May 2017
|Taiwan, Province of China
|2 June 2017
|Turkey
|2 June 2017
|USA
|1 June 2017
|Ukraine
|2 June 2017
|Viet Nam
Нельзя сказать, что у киновселенной DC дела идут хорошо, их отчаянные попытки максимально быстро наверстать конкурента за… Read more…
Из плюсов: очень динамичный, ни одного нарекания к игре актерского состава, нет излишнего пафоса, персонажи (люди) не ведут себя… Read more…