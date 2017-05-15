Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Films Wonder Woman

Wonder Woman

Wonder Woman 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

Before she was Wonder Woman, she was Diana, princess of the Amazons, trained warrior. When a pilot crashes and tells of conflict in the outside world, she leaves home to fight a war, discovering her full powers and true destiny.
Wonder Woman - russian final trailer
Wonder Woman  russian final trailer
Country USA
Runtime 2 hours 21 minutes
Production year 2017
Online premiere 1 June 2017
World premiere 15 May 2017
Release date
1 June 2017 Russia КАРО Премьер 12+
1 June 2017 Argentina
1 June 2017 Australia
1 June 2017 Belarus
21 June 2017 Belgium
1 June 2017 Brazil
2 June 2017 Canada
2 June 2017 China
31 May 2017 Colombia
1 June 2017 Denmark
2 June 2017 Estonia
7 June 2017 France
15 June 2017 Germany
2 June 2017 Great Britain
8 June 2017 Greece
30 May 2017 Hong Kong
1 June 2017 Hungary
31 May 2017 Indonesia
1 June 2017 Ireland 12A
1 June 2017 Israel
1 June 2017 Italy
1 June 2017 Kazakhstan
2 June 2017 Lithuania
2 June 2017 Mexico
15 June 2017 Netherlands
1 June 2017 Portugal
2 June 2017 Romania
31 May 2017 Singapore
1 June 2017 Slovakia
31 May 2017 South Korea
23 June 2017 Spain
2 June 2017 Sweden
1 June 2017 Switzerland
30 May 2017 Taiwan, Province of China
2 June 2017 Turkey
2 June 2017 USA
1 June 2017 Ukraine
2 June 2017 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $149,000,000
Worldwide Gross $823,970,682
Production Warner Bros., RatPac-Dune Entertainment, Atlas Entertainment
Also known as
Wonder Woman, Mujer Maravilla, Mulher-Maravilha, Brīnumsieviete, Čudesna žena, Čudežna ženska, Femeia Fantastică, La mujer maravilla, Mo'jizakor ayol, Nữ Thần Chiến Binh, Nuostabioji moteris, Zázračná žena, Диво-жінка, Жената чудо, Чудо-женщина, वंडर वुमन, 원더 우먼, ワンダーウーマン, 神力女超人, 神奇女侠, 神奇女俠
Director
Patty Jenkins
Patty Jenkins
Cast
Gal Gadot
Gal Gadot
Chris Pine
Chris Pine
Robin Wright
Robin Wright
Connie Nielsen
Connie Nielsen
David Thewlis
David Thewlis
Cast and Crew
Similar films for Wonder Woman
Aquaman 7.5
Aquaman (2018)
Superman 7.0
Superman (1978)
Wonder Woman 1984 7.0
Wonder Woman 1984 (2020)
Batman v Superman: Dawn of Justice 7.3
Batman v Superman: Dawn of Justice (2016)
Zack Snyder's Justice League 8.6
Zack Snyder's Justice League (2021)
Justice League 7.1
Justice League (2017)
Black Panther 7.7
Black Panther (2018)
Birds of Prey 6.8
Birds of Prey (2020)
Shazam! 7.5
Shazam! (2019)
Venom 7.6
Venom (2018)
Spider-Man: Homecoming 7.8
Spider-Man: Homecoming (2017)
Doctor Strange 8.0
Doctor Strange (2016)
Film in Collections
Sci-Fi Action Movies Sci-Fi Action Movies
Complete DC Movies List Complete DC Movies List

Film rating

7.7
Rate 182 votes
7.3 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  644 In the Action genre  154 In the Adventure genre  154 In the Sci-Fi genre  93 In films of USA  404
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Reviews
Игорь Дугарев 11 June 2017, 00:32
Амазонка в окопах.
Нельзя сказать, что у киновселенной DC дела идут хорошо, их отчаянные попытки максимально быстро наверстать конкурента за… Read more…
Patronm4 3 June 2017, 22:19
Фильм отличный !
Из плюсов: очень динамичный, ни одного нарекания к игре актерского состава, нет излишнего пафоса, персонажи (люди) не ведут себя… Read more…
Reviews Write review
Film Trailers All trailers
Wonder Woman - russian final trailer
Wonder Woman Russian final trailer
Wonder Woman - trailer in russian 2
Wonder Woman Trailer in russian 2
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack Wonder Woman
Stills
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
Moment istiny
Moment istiny
2025, Russia, Drama, History, War
The Long Walk
The Long Walk
2025, USA, Horror
Dracula: A Love Tale
Dracula: A Love Tale
2025, France, Romantic, Fantasy, Horror
Pets on a Train
Pets on a Train
2025, France, Action, Animation, Comedy
The Conjuring: Last Rites
The Conjuring: Last Rites
2025, USA, Horror
The Exit 8
The Exit 8
2025, Japan, Adventure, Horror, Detective
Altered
Altered
2025, Canada, Action, Sci-Fi
Down
Down
2025, Russia, Action, Romantic, Thriller
Doktor Dinozavrov
Doktor Dinozavrov
2025, Russia, Animation
Klyovny ulove
Klyovny ulove
2025, Russia, Comedy, Romantic
The Red Book Ritual: Gates of Hell
The Red Book Ritual: Gates of Hell
2025, New Zealand / Paraguay, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more