Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Spotlight
7.7
Spotlight - Dubbed trailer
Kinoafisha Films Spotlight
7.7

Spotlight

, 2015
Spotlight
USA / History, Biography, Thriller, Drama / 18+
Trailers
Poster of Spotlight
7.7
Spotlight - Dubbed trailer
Spotlight  Dubbed trailer

Synopsis

The true story of how the Boston Globe uncovered the massive scandal of child molestation and cover-up within the local Catholic Archdiocese, shaking the entire Catholic Church to its core.

Cast

Michael Keaton
Michael Keaton
Walter 'Robby' Robinson
Rachel McAdams
Rachel McAdams
Sacha Pfeiffer
Mark Ruffalo
Mark Ruffalo
Mike Rezendes
Liev Schreiber
Liev Schreiber
Marty Baron
Stanley Tucci
Stanley Tucci
Mitchell Garabedian
Billy Crudup
Billy Crudup
John Slattery
John Slattery
Ben Bradlee Jr.
Jamey Sheridan
Jamey Sheridan
Paul Guilfoyle
Paul Guilfoyle
Brian d'Arcy James
Brian d'Arcy James
Matt Carroll
Elena Wohl
Barbara
Gene Amoroso
Steve Kurkjian
Director Tom McCarthy
Writer Josh Singer, Tom McCarthy
Composer Howard Shore
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 8 minutes
Production year 2015
Online premiere 23 November 2021
World premiere 3 September 2015
Release date
11 February 2016 Russia Парадиз 18+
11 February 2016 Argentina
28 January 2016 Australia
11 February 2016 Belarus
3 February 2016 Belgium
7 January 2016 Brazil
19 February 2016 Bulgaria
8 April 2016 Cambodia
11 February 2016 Chile
18 February 2016 Croatia
7 April 2016 Czechia
25 February 2016 Denmark
19 February 2016 Estonia
29 January 2016 Finland
27 January 2016 France
25 February 2016 Germany
29 January 2016 Great Britain
25 February 2016 Greece
18 February 2016 Hong Kong
18 February 2016 Hungary
29 January 2016 Iceland
19 February 2016 India
17 February 2016 Indonesia
29 January 2016 Ireland
21 January 2016 Israel
18 February 2016 Italy
15 April 2016 Japan
11 February 2016 Kazakhstan
26 February 2016 Latvia
19 February 2016 Lithuania
15 January 2016 Mexico
29 June 2016 Netherlands
28 January 2016 New Zealand
10 March 2016 North Macedonia
11 March 2016 Norway
4 February 2016 Peru
10 February 2016 Philippines
5 February 2016 Poland
28 January 2016 Portugal
26 February 2016 Romania
3 March 2016 Serbia
21 January 2016 Singapore
7 April 2016 Slovakia
18 February 2016 Slovenia
5 February 2016 South Africa
24 February 2016 South Korea
29 January 2016 Spain
12 February 2016 Sweden
18 February 2016 Switzerland
19 February 2016 Taiwan
14 January 2016 Thailand
29 January 2016 Turkey
25 November 2015 USA
25 February 2016 Ukraine
28 January 2016 Uruguay
19 February 2016 Venezuela
MPAA R
Budget $20,000,000
Worldwide Gross $98,690,254
Production Participant, First Look Media, Anonymous Content
Also known as
Spotlight, En primera plana, В центре внимания, Diqqat markazida, Diqqət mərkəzində, Il caso Spotlight, O Caso Spotlight, Päevavalgele, Sensacija, Spotlight: édition spéciale, Spotlight: Egy nyomozás részletei, Spotlight: Segredos Revelados, Spotlight: Όλα στο φως, Tiêu Điểm, Uzmanības centrā, V žarišču, Под лупом, Спотлайт, У центрі уваги, سبوتلايت, 스포트라이트, スポットライト 世紀のスクープ, 焦點追擊, 聚焦, 驚爆焦點, Gündem, اسپات لایت, اسپات‌لایت, دیده بان, کانون توجه

Film rating

7.7
Rate 17 votes
8.1 IMDb

Film Trailers

All trailers
Spotlight - Dubbed trailer
Spotlight Dubbed trailer
Spotlight - Trailer
Spotlight Trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack Spotlight

Quotes

Mitchell Garabedian If it takes a village to raise a child, it takes a village to abuse one.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Spotlight

The Priest's Children
The Priest's Children Comedy, Drama
2013, Croatia / Serbia
6.0
Longlegs
Longlegs Horror, Thriller
2024, USA
6.0
Evil Does Not Exist
Evil Does Not Exist Drama, Music
2023, Japan
7.0
The Post
The Post Drama, History, Biography
2017, USA
7.0
Green Book
Green Book Drama
2018, USA
8.0
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri Drama, Thriller, Crime
2017, USA / Great Britain
8.0
Hacksaw Ridge
Hacksaw Ridge War, Drama, Biography
2016, USA
8.0
Room
Room Drama
2015, Ireland / Canada
8.0
Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance)
Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance) Comedy
2014, USA
7.0
Gone Girl
Gone Girl Thriller, Drama
2014, USA
8.0
12 Years a Slave
12 Years a Slave Drama, History, Biography
2013, USA / Great Britain
7.0
Argo
Argo Drama
2012, USA
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Robonyanya
Robonyanya
2026, Russia, Comedy, Family
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Colony
Colony
2026, South Korea, Action, Horror, Thriller
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Pressure
Pressure
2026, Great Britain, Drama, War, History
In the Grey
In the Grey
2025, Great Britain / USA, Action, Thriller
The Devil Wears Prada 2
The Devil Wears Prada 2
2026, USA, Comedy, Drama
Evolution
Evolution
2026, Spain, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more