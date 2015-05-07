Menu
Mad Max: Fury Road

Mad Max: Fury Road 18+
Synopsis

A woman rebels against a tyrannical ruler in postapocalyptic Australia in search for her home-land with the help of a group of female prisoners, a psychotic worshipper, and a drifter named Max.
Country Australia / USA
Runtime 2 hours 0 minute
Production year 2015
Online premiere 30 July 2015
World premiere 7 May 2015
Release date
14 May 2015 Russia КАРО Премьер 18+
14 May 2015 Argentina
14 May 2015 Australia
15 May 2015 Austria
22 May 2015 Bangladesh
14 May 2015 Belarus
13 May 2015 Belgium
14 May 2015 Bolivia
14 May 2015 Brazil
15 May 2015 Bulgaria
21 May 2015 Cambodia
15 May 2015 Canada
14 May 2015 Chile
14 May 2015 Colombia
14 May 2015 Croatia
15 May 2015 Cyprus
14 May 2015 Czechia
14 May 2015 Denmark
14 May 2015 Egypt
15 May 2015 Estonia
15 May 2015 Finland
14 May 2015 France
14 May 2015 Germany
15 May 2015 Great Britain
14 May 2015 Greece
22 May 2015 Guyana
14 May 2015 Hong Kong
21 May 2015 Hungary
15 May 2015 Iceland
15 May 2015 India
14 May 2015 Indonesia
14 May 2015 Iraq
15 May 2015 Ireland
14 May 2015 Israel
14 May 2015 Italy
13 May 2015 Jamaica
20 June 2015 Japan
14 May 2015 Kazakhstan
14 May 2015 Kuwait
15 May 2015 Latvia
14 May 2015 Lebanon
15 May 2015 Lithuania
14 May 2015 Malaysia
14 May 2015 Mexico
15 May 2015 Mongolia
14 May 2015 Netherlands
14 May 2015 New Zealand
14 May 2015 North Macedonia
14 May 2015 Norway
22 May 2015 Pakistan
14 May 2015 Panama
14 May 2015 Peru
14 May 2015 Philippines
22 May 2015 Poland
14 May 2015 Portugal
14 May 2015 Puerto Rico
15 May 2015 Romania
14 May 2015 Serbia
14 May 2015 Singapore
14 May 2015 Slovakia
14 May 2015 Slovenia
15 May 2015 South Africa
14 May 2015 South Korea
15 May 2015 Spain
14 May 2015 Sweden
14 May 2015 Switzerland
15 May 2015 Taiwan, Province of China
15 May 2015 Turkey
14 May 2015 UAE
15 May 2015 USA
14 May 2015 Ukraine
14 May 2015 Uruguay
15 May 2015 Venezuela
15 May 2015 Viet Nam
MPAA R
Budget $150,000,000
Worldwide Gross $380,456,026
Production Warner Bros., Village Roadshow Pictures, Kennedy Miller Mitchell
Also known as
Mad Max: Fury Road, Mad Max: Furia en el camino, Mad Max: Estrada da Fúria, Çılgın Max: Öfkeli Yollar, Mad Max 4, Mad Max 4: Raevu tee, Mad Max Fury Road: Black & Chrome Edition, Mad Max: A Estrada da Morte, Mad Max: A harag útja, Mad Max: Drumul furiei, Mad Max: Fúria a la carretera, Mad Max: Furia en la carretera, Mad Max: Furia na estrada, Mad Max: La route du chaos, Mad Max: Na drodze gniewu, Mad Max: Ο δρόμος της οργής, Max Điên: Con Đường Tử Thần, Max ha'zoem: kvish ha'za'am, Pašėlęs Maksas: įtūžio kelias, Pobesneli Max: cesta besa, Pobješnjeli Max: Divlja cesta, Šialený Max 4: Zbesilá cesta, Šílený Max: Zběsilá cesta, Telba Maks: G'azab yo'li, Trakais Makss: Skarbais ceļš, Безумный Макс: Дорога ярости, Лудия Макс: Пътят на яростта, Побеснели Макс: Ауто-пут беса, Шалений Макс: Дорога гніву, मैड मैक्स, 매드맥스: 분노의 도로, マッドマックス　怒りのデス・ロード, 疯狂的麦克斯4：狂暴之路, 瘋狂麥斯：憤怒道
Director
George Miller
Cast
Tom Hardy
Nicholas Hoult
Charlize Theron
Rosie Huntington-Whiteley
Riley Keough
Cast and Crew
8.0

8.0
104 votes
8.1 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  274 In the Adventure genre  68 In the Action genre  75 In films of Australia  3 In films of USA  173
Film Reviews
Критик 13 October 2015, 22:29
Фильм приятно порадовал, хотелось бы отметить сразу несколько важных деталей. Во-первых, пост апокалипсическая атмосфера удалась. Пустыня, мертвая…
Vambata 13 October 2015, 22:29
Посмотрел "Макса" в Аймаксе и хочу поделиться впечатлениями. Слово восторг плохо передает испытанные мною эмоции! Из постапокалиптической пустыни…
Mad Max: Fury Road - trailer in russian с comiccon
Mad Max: Fury Road - trailer in russian 2
Stills
