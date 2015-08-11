ProductionUniversal Pictures, Legendary Pictures, New Line Cinema
Also known as
Straight Outta Compton, Letras Explícitas, Ban Nhạc Rap Huyền Thoại, Hai'sher mi'Compton, N.W.A: Straight Outta Compton, Straight Outta Compton - A História do N. W. A., Straight Outta Compton: A História do N.W.A., Tiesiai iš Komptono, Голос улиц, Директно от Комптън, Право из Комптона, Просто із Комптона, 스트레이트 아웃 오브 컴턴, ストレイト・アウタ・コンプトン, 冲出康普顿, 衝出康普頓, Rapeři z Comptonu, Straight Outta Compton - A História do NWA, A História do N.W.A., Straight Outta Compton Director's Cut, 再别康城