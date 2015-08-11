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Poster of Straight Outta Compton
7.4
Straight Outta Compton - Dubbed trailer
Kinoafisha Films Straight Outta Compton
7.4

Straight Outta Compton

, 2015
Straight Outta Compton
USA / Musical, Biography / 18+
Trailers
Poster of Straight Outta Compton
7.4
Straight Outta Compton - Dubbed trailer
Straight Outta Compton  Dubbed trailer

Synopsis

The group NWA emerges from the mean streets of Compton in Los Angeles, California, in the mid-1980s and revolutionizes Hip Hop culture with their music and tales about life in the hood.

Cast

Corey Hawkins
Corey Hawkins
Dr. Dre
Jason Mitchell
Jason Mitchell
Eazy-E
Neil Brown Jr.
Neil Brown Jr.
DJ Yella
Aldis Hodge
Aldis Hodge
MC Ren
Paul Giamatti
Paul Giamatti
Jerry Heller
Ice Cube
Ice Cube
Andre Romell Yang
LaKeith Stanfield
LaKeith Stanfield
Alexandra Shipp
Alexandra Shipp
Kim
O'Shea Jackson Jr.
O'Shea Jackson Jr.
Ice Cube
Marlon Yates Jr.
D.O.C.
R. Marcus Taylor
Suge Knight
Director F. Gary Gray
Writer Andrea Berloff, Jonathan Herman, S. Leigh Savidge, Alan Wenkus
Composer Joseph Trapanese
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 27 minutes
Production year 2015
Online premiere 17 September 2015
World premiere 11 August 2015
Release date
14 August 2015 Russia UPI 18+
27 August 2015 Australia
27 August 2015 Austria
12 November 2015 Belarus
14 August 2015 Brazil
2 October 2015 Estonia
16 September 2015 France
27 August 2015 Germany
28 August 2015 Great Britain
26 August 2015 Iceland
13 August 2015 Iraq
28 August 2015 Ireland
1 October 2015 Italy
19 December 2015 Japan
12 November 2015 Kazakhstan
14 August 2015 Latvia
13 August 2015 Lebanon
3 September 2015 Netherlands
21 August 2015 Norway
4 September 2015 Poland
10 September 2015 South Korea
13 November 2015 Spain
11 September 2015 Sweden
22 October 2015 Thailand
11 August 2015 USA
12 November 2015 Ukraine
MPAA R
Budget $28,000,000
Worldwide Gross $201,634,991
Production Universal Pictures, Legendary Pictures, New Line Cinema
Also known as
Straight Outta Compton, Letras Explícitas, Ban Nhạc Rap Huyền Thoại, Hai'sher mi'Compton, N.W.A: Straight Outta Compton, Straight Outta Compton - A História do N. W. A., Straight Outta Compton: A História do N.W.A., Tiesiai iš Komptono, Голос улиц, Директно от Комптън, Право из Комптона, Просто із Комптона, 스트레이트 아웃 오브 컴턴, ストレイト・アウタ・コンプトン, 冲出康普顿, 衝出康普頓, Rapeři z Comptonu, Straight Outta Compton - A História do NWA, A História do N.W.A., Straight Outta Compton Director's Cut, 再别康城

Film rating

7.4
Rate 14 votes
7.8 IMDb

Film Trailers

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Straight Outta Compton - Dubbed trailer
Straight Outta Compton Dubbed trailer
Straight Outta Compton - Trailer
Straight Outta Compton Trailer
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soundtrack Straight Outta Compton

Quotes

Jerry Heller [from trailer] What's NWA stand for, anyway? "No Whites Allowed", something like that? *chuckles*
Eazy-E No...
[pause]
Eazy-E Niggaz Wit' Attitudes.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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