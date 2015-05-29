Menu
Рейтинги
7.3 IMDb Rating: 6.9
Rate
8 posters
Jurassic World

Jurassic World

Jurassic World 18+
Synopsis

A new theme park, built on the original site of Jurassic Park, creates a genetically modified hybrid dinosaur, which escapes containment and goes on a killing spree.
Jurassic World - trailer in russian
Jurassic World  trailer in russian
Country USA
Runtime 2 hours 5 minutes
Production year 2015
World premiere 29 May 2015
Release date
10 June 2015 Russia UPI 12+
10 June 2015 Argentina
11 June 2015 Aruba
11 June 2015 Australia
11 June 2015 Austria
12 June 2015 Bahamas
12 June 2015 Bangladesh
11 June 2015 Belarus
9 June 2015 Belgium
11 June 2015 Brazil
11 June 2015 Bulgaria
12 June 2015 Canada
11 June 2015 Chile
10 June 2015 China
11 June 2015 Colombia
11 June 2015 Croatia
11 June 2015 Cyprus
11 June 2015 Czechia
10 June 2015 Denmark
12 June 2015 Ecuador
11 June 2015 Estonia
12 June 2015 Finland
10 June 2015 France
6 June 2015 Germany
12 June 2015 Great Britain
11 June 2015 Greece
11 June 2015 Hong Kong
11 June 2015 Hungary
10 June 2015 Iceland
11 June 2015 India
10 June 2015 Indonesia
11 June 2015 Ireland
11 June 2015 Israel
11 June 2015 Italy
5 August 2015 Japan
11 June 2015 Kazakhstan
10 June 2015 Kuwait
11 June 2015 Latvia
12 June 2015 Lithuania
9 June 2015 Luxembourg
10 June 2015 Malaysia
10 June 2015 Mexico
16 June 2015 Mongolia
12 June 2015 Morocco
11 June 2015 Netherlands
11 June 2015 New Zealand
11 June 2015 North Macedonia
11 June 2015 Norway
12 June 2015 Pakistan
11 June 2015 Peru
10 June 2015 Philippines
11 June 2015 Poland
10 June 2015 Portugal
11 June 2015 Romania
10 June 2015 Singapore
11 June 2015 Slovakia
11 June 2015 Slovenia
12 June 2015 South Africa
11 June 2015 South Korea
11 June 2015 Spain
10 June 2015 Sweden
10 June 2015 Taiwan
24 June 2015 Tunisia
11 June 2015 Turkey
11 June 2015 UAE
12 June 2015 USA
10 June 2015 Ukraine
11 June 2015 Uruguay
12 June 2015 Venezuela
12 June 2015 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $150,000,000
Worldwide Gross $1,671,537,444
Production Universal Pictures, Amblin Entertainment, Legendary Pictures
Also known as
Jurassic World, Mundo Jurásico, Jurassic World 3D, Jurassic World. Mundo Jurásico, 侏羅紀世界, Ebb Tide, Iuruli periodis samyaro, Juras laikmeta pasaule, Jurashikku warudo, Jurassic Park 4, Jurassic Park IV, Jurassic World - O Mundo dos Dinossauros, Juros periodo pasaulis, Jurski svet, Jurski svijet, Jurský svet, Jurský svět, Juuraajastu maailm, Monde jurassique, Mundo Jurásico: Jurassic World, Mundo Jurássico, O Mundo dos Dinossauros, Olam ha'Yura, Thế Giới Khủng Long, Yur dövrü Dünyasi, Yura davri dunyosi, Джурасик свят, Мир Юрского периода, Свет из доба јуре, Світ Юрського періоду, العالم الجوراسي, जुरासिक वर्ल्ड, ジュラシック・ワールド, 侏罗纪世界
Director
Colin Trevorrow
Colin Trevorrow
Cast
Bryce Dallas Howard
Bryce Dallas Howard
Chris Pratt
Chris Pratt
Judy Greer
Judy Greer
Lauren Lapkus
Lauren Lapkus
Jake Johnson
Jake Johnson
Cast and Crew
Film rating

7.3
Rate 50 votes
6.9 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  1398
Film Reviews

Наталия 11 October 2015, 23:29
пффф, не правда, всем советую этот потрясающий фильм, мне очень уж понравился,слишком.

создателям огромное спасибо.было интересно,захватывающе,… Read more…
Ира 11 October 2015, 23:36
да,слабоват, конечно. реально 3-4 страшных момента...скорее, 3... не харизматичные главные герои, минимальное количество интересных деталей, и не… Read more…
Quotes
Gray Can we stay with you?
Claire I am never leaving you again!
Gray Gray, Zach: [points to Owen] No, no, him. We mean him.
Film Trailers All trailers
Jurassic World - trailer in russian
Jurassic World Trailer in russian
Jurassic World - russian fragment
Jurassic World Russian fragment
Listen to the
soundtrack Jurassic World
Stills
