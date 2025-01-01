Menu
Kinoafisha Film festivals Sochi Open Russian Film Festival Events Sochi Open Russian Film Festival 2006

All nominated films "Sochi Open Russian Film Festival" in 2006

Site Russia
Grand Prize of the Festival / Full-Length Film
Playing the Victim 6.8
Playing the Victim Izobrazhaya zhertvu
Kirill Serebrennikov
Winner
All nominees
Rabbit Over the Void 5.6
Rabbit Over the Void Zayats nad bezdnoy
Tigran Keosayan
6.2
Strannik
Sergey Karandashov
Tycoon's Interpreter 5.6
Tycoon's Interpreter La traductrice
Elena Hazanova
Transit 6.8
Transit Peregon
Aleksandr Rogozhkin
It Doesn't Hurt Me 6.3
It Doesn't Hurt Me Mne ne bolno
Aleksei Balabanov
Watch trailer
Soviet Park 5.2
Soviet Park
Yuliy Gusman
Free Floating 6.8
Free Floating Svobodnoe plavanie
Boris Hlebnikov
Svyaz 5.6
Svyaz
Avdotya Smirnova
The Spot 6.6
The Spot Tochka
Yuriy Moroz
The Ugly Swans 6.9
The Ugly Swans Gadkie lebedi
Konstantin Lopushanskiy
Alive 6.8
Alive Zhivoy
Aleksandr Veledinskiy
Euphoria 6.4
Euphoria
Ivan Vyrypaev
Nankin Landscape 5.7
Nankin Landscape
Valeriy Rubinchik
The Man of No Return 6.4
The Man of No Return
Ekaterina Grohovskaya
Best Screenplay
Alive 6.8
Alive Zhivoy
Igor Porublyov, Aleksandr Veledinskiy
Winner
Alive 6.8
Alive Zhivoy
Igor Porublyov, Aleksandr Veledinskiy
Winner
Best Actress
It Doesn't Hurt Me 6.3
It Doesn't Hurt Me Mne ne bolno
Renata Litvinova
Winner
Watch trailer
Best Debut / Full-Length Film
Svyaz 5.6
Svyaz
Avdotya Smirnova
Winner
Best Actor
It Doesn't Hurt Me 6.3
It Doesn't Hurt Me Mne ne bolno
Aleksandr Yatsenko
Winner
Watch trailer
Prize of the Guild of Russian Film Scholars and Film Critics
Alive 6.8
Alive Zhivoy
Aleksandr Veledinskiy
Winner
Playing the Victim 6.8
Playing the Victim Izobrazhaya zhertvu
Kirill Serebrennikov
Winner
Best Direction
Free Floating 6.8
Free Floating Svobodnoe plavanie
Boris Hlebnikov
Winner
Best Music
The Ugly Swans 6.9
The Ugly Swans Gadkie lebedi
Andrey Sigle
Winner
Special Diploma of the Jury
Euphoria 6.4
Euphoria
Ivan Vyrypaev
Winner
Kinotavr. Short Film
Devochki Devochki
Valeriya Gay Germanika
Winner
All nominees
Gora samotsvetov 6.9
Gora samotsvetov
Stepan Koval
Camomiles Camomiles
Filipp Korshunov
Kinotavr. Short Film - Diploma
Camomiles Camomiles
Filipp Korshunov For laconism and the contemporaneous directory on the cinema.
Winner
