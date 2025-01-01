Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Film festivals Sochi Open Russian Film Festival Events Sochi Open Russian Film Festival 1996

All nominated films "Sochi Open Russian Film Festival" in 1996

Site Russia
Grand Prize of the Festival / Full-Length Film
Prisoner of the Mountains 7.5
Prisoner of the Mountains Kavkazskiy plennik
Sergey Bodrov
Winner
All nominees
Whoever softer 6.4
Whoever softer Tot, kto nezhnee
Abay Karpykov
Revizor Revizor
Sergey Gazarov
Odinokiy igrok 5.9
Odinokiy igrok
Vladimir Basov ml., Olga Basova
The Road to the End of the World Doroga na kray zhizni
Ruben Muradyan
Odinokiy igrok 5.9
Odinokiy igrok
Vladimir Basov ml., Olga Basova
Orpeosis sikvdili Orpeosis sikvdili
Giorgi Shengelaia
Printsipyalnyy i zhalostlivyy vzglyad 5.8
Printsipyalnyy i zhalostlivyy vzglyad
Aleksandr Suhochyov
Pribytie poezda Pribytie poezda
Aleksei Balabanov, Vladimir Khotinenko, Aleksandr Khvan, Dmitriy Meshiev
Za co? 7.0
Za co?
Jerzy Kawalerowicz
The Black Veil 6.2
The Black Veil Black Veil
Aleksandr Proshkin
The Career of Arturo Ui: New Version Karera Arturo Ui
Boris Blank
Love Is as Strong as Death Silna, kak smert, lyubov
Andrey Nekrasov
Dear Friend of Long Forgotten Years 5.9
Dear Friend of Long Forgotten Years
Samson Samsonov
Nesut menya koni Nesut menya koni
Vladimir Motyl
Ekhay Ekhay
Georgy Shengeliya
6.7
The Return of the Battleship Vozvrashchenie 'Bronenostsa'
Gennadiy Poloka
Pribytie poezda Pribytie poezda
Aleksei Balabanov, Vladimir Khotinenko, Aleksandr Khvan, Dmitriy Meshiev
Heads and Tails 7.2
Heads and Tails Oryol i reshka
Georgiy Daneliya
Line of Life Ligne de vie
Pavel Lungin
Special Prize of the Jury
Heads and Tails 7.2
Heads and Tails Oryol i reshka
Georgiy Daneliya
Winner
Best Actress
Printsipyalnyy i zhalostlivyy vzglyad 5.8
Printsipyalnyy i zhalostlivyy vzglyad
Natalya Kolyakanova
Winner
Best Actor
Prisoner of the Mountains 7.5
Prisoner of the Mountains Kavkazskiy plennik
Oleg Menshikov Tied with Sergey Bodrov for Kavkazskiy plennik (1996).
Winner
Prisoner of the Mountains 7.5
Prisoner of the Mountains Kavkazskiy plennik
Sergey Bodrov ml. Tied with Oleg Menshikov for Kavkazskiy plennik (1996).
Winner
Year
Nominations

Other awards and film festivals

Academy Awards, USA
1929-2025
Academy Awards, USA
Cannes Film Festival
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Cannes Film Festival
Golden Globes, USA
Golden Globe Award
1944-2025
Golden Globes, USA
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Primetime Emmy Awards
BAFTA Awards
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA Awards
Venice Film Festival
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Venice Film Festival
Razzie Awards
Razzie
1981-2025
Razzie Awards
MTV Movie + TV Awards
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
MTV Movie + TV Awards
Sundance Film Festival
1982-2025
Sundance Film Festival
St. Petersburg Message to Man Film Festival
1993-2025
St. Petersburg Message to Man Film Festival
Berlin International Film Festival
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Berlin International Film Festival
Sochi International Film Festival
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Sochi International Film Festival
Screen Actors Guild Awards
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Screen Actors Guild Awards
2024-2025
Moscow International Film Festival
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
Moscow International Film Festival
Window to Europe
1993-2025
Window to Europe
Toronto International Film Festival
1978-2025
Toronto International Film Festival
Tallinn Black Nights Film Festival
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Tallinn Black Nights Film Festival
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more