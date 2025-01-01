Menu
Sochi Open Russian Film Festival 2000

All nominated films "Sochi Open Russian Film Festival" in 2000

Site Russia
Grand Prize (Second Prize)
His Wife's Diary 7.1
His Wife's Diary Dnevnik ego zheny
Aleksey Uchitel
Winner
Grand Prize of the Festival / Full-Length Film
Luna Papa 7.2
Luna Papa
Bahtier Hudoynazarov
Winner
All nominees
Dom dlya bogatykh Dom dlya bogatykh
Vladimir Fokin
Vmesto menya 6.7
Vmesto menya
Vladimir Basov ml., Olga Basova
Demobbed 7.8
Demobbed DMB
Roman Kachanov
The Captain's Daughter 6.5
The Captain's Daughter Russkiy bunt
Aleksandr Proshkin
24 Hours 5.9
24 Hours 24 chasa
Aleksandr Atanesyan
Brother 2 8.1
Brother 2 Brat 2
Aleksei Balabanov
Watch trailer
Zatvornik 4.6
Zatvornik
Yegor Konchalovsky
Litso frantsuzskoy natsionalnosti Litso frantsuzskoy natsionalnosti
Ilya Khotinenko
Cheque Chek
Aleksandr Borodyanskiy, Boris Giller
The Envy of Gods 6.3
The Envy of Gods Zavist bogov
Vladimir Menshov
Chetyrnadtsat tsvetov radugi Chetyrnadtsat tsvetov radugi
Dmitriy Svetozarov
Tonkaya shtuchka Tonkaya shtuchka
Aleksandr Polynnikov
Cheque Chek
Aleksandr Borodyanskiy, Boris Giller
Zhenshchin obizhat ne rekomenduetsya 5.1
Zhenshchin obizhat ne rekomenduetsya
Valeriy Ahadov
His Wife's Diary 7.1
His Wife's Diary Dnevnik ego zheny
Aleksey Uchitel
The Wedding 7.1
The Wedding Svadba
Pavel Lungin
Fortune 6.1
Fortune Fortuna
Georgiy Daneliya
Best Actress
Chetyrnadtsat tsvetov radugi Chetyrnadtsat tsvetov radugi
Svetlana Smirnova
Winner
Best Actor
The Captain's Daughter 6.5
The Captain's Daughter Russkiy bunt
Sergey Makovetsky
Winner
Prize of the Guild of Russian Film Scholars and Film Critics
Demobbed 7.8
Demobbed DMB
Roman Kachanov
Winner
Best Music
The Captain's Daughter 6.5
The Captain's Daughter Russkiy bunt
Vladimir Martynov
Winner
FIPRESCI Prize - Special Mention
Demobbed 7.8
Demobbed DMB
Roman Kachanov For its humour and for the ironic look on Russian society which allows to overcome tragedies of everyday life and might open doors to the new cinema.
Winner
Special Prize
The Captain's Daughter 6.5
The Captain's Daughter Russkiy bunt
Aleksandr Proshkin
Winner
Prize of the Festival's Presidential Council
Fortune 6.1
Fortune Fortuna
Georgiy Daneliya
Winner
