Kinoafisha Film festivals Sochi Open Russian Film Festival Events Sochi Open Russian Film Festival 2010

All nominated films "Sochi Open Russian Film Festival" in 2010

Site Russia
Date 6 June 2010 - 13 June 2010
Grand Prize of the Festival / Full-Length Film
Peremirie 6.4
Peremirie
Svetlana Proskurina
Winner
All nominees
The Elephant 5.9
The Elephant Slon
Vladimir Karabanov
Satisfaction 6.8
Satisfaction Satisfaktsiya
Anna Matison
Gastarbayter 6.2
Gastarbayter
Yusuf Roziqov
Propavshiy bez vesti 5.9
Propavshiy bez vesti
Anna Fenchenko
Zolotoe sechenie 5.9
Zolotoe sechenie
Sergey Debizhev
Silent Souls 6.3
Silent Souls Ovsyanki
Aleksei Fedorchenko
Yavlenie prirody 5.7
Yavlenie prirody
Aleksandr Lungin, Sergey Osipyan
Kto ya? 6.7
Kto ya?
Klim Shipenko
My Joy 5.5
My Joy Schaste moe
Sergey Loznica
Reverse Motion 6.9
Reverse Motion
Andrey Stempkovsky
Another Sky 6.1
Another Sky Drugoe nebo
Dmitri Mamulia
The Man at the Window 7.0
The Man at the Window Chelovek u okna
Dmitriy Meshiev
To Live! 7.0
To Live! Zhit
Yuri Bykov
Best Screenplay
Reverse Motion 6.9
Reverse Motion
Anush Vardanyan, Givi Shavgulidze, Andrey Stempkovsky
Winner
Reverse Motion 6.9
Reverse Motion
Anush Vardanyan, Givi Shavgulidze, Andrey Stempkovsky
Winner
Best Actress
The Man at the Window 7.0
The Man at the Window Chelovek u okna
Mariya Zvonareva
Winner
Best Debut / Full-Length Film
Propavshiy bez vesti 5.9
Propavshiy bez vesti
Anna Fenchenko
Winner
Best Actor
Peremirie 6.4
Peremirie
Ivan Dobronravov
Winner
Prize of the Guild of Russian Film Scholars and Film Critics
My Joy 5.5
My Joy Schaste moe
Sergey Loznica
Winner
Best Direction
My Joy 5.5
My Joy Schaste moe
Sergey Loznica
Winner
Best Music
Another Sky 6.1
Another Sky Drugoe nebo
Anna Muzychenko
Winner
Best Cinematographer
Yavlenie prirody 5.7
Yavlenie prirody
Roman Vasyanov
Winner
Diploma of the Guild of Russian Film Scholars and Film Critics
Another Sky 6.1
Another Sky Drugoe nebo
Dmitri Mamulia
Winner
Kinotavr. Short Film
All nominees
Profilaktika povtornykh prestupleniy Profilaktika povtornykh prestupleniy
Filipp Abryutin
Bingo Bingo
Timur Ismailov
2H_dvi valandos 2H_dvi valandos
Ramune Cekuolyte
Zanoza Zanoza
Robert Deaf
