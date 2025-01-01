Menu
Title Year Date
Sochi Open Russian Film Festival 2021 2021
Sochi Open Russian Film Festival 2020 2020
Sochi Open Russian Film Festival 2019 2019 9 June 2019 - 16 June 2019
Sochi Open Russian Film Festival 2018 2018 2 June 2018 - 10 June 2018
Sochi Open Russian Film Festival 2017 2017 7 June 2017 - 14 June 2017
Sochi Open Russian Film Festival 2016 2016 6 June 2016 - 13 June 2016
Sochi Open Russian Film Festival 2015 2015 7 June 2015 - 14 June 2015
Sochi Open Russian Film Festival 2014 2014 1 June 2014 - 8 June 2014
Sochi Open Russian Film Festival 2013 2013 2 June 2013 - 9 June 2013
Sochi Open Russian Film Festival 2012 2012 3 June 2012 - 10 June 2012
Sochi Open Russian Film Festival 2011 2011 4 June 2011 - 11 June 2011
Sochi Open Russian Film Festival 2010 2010 6 June 2010 - 13 June 2010
Sochi Open Russian Film Festival 2009 2009
Sochi Open Russian Film Festival 2008 2008
Sochi Open Russian Film Festival 2007 2007
Sochi Open Russian Film Festival 2006 2006
Sochi Open Russian Film Festival 2005 2005
Sochi Open Russian Film Festival 2004 2004
Sochi Open Russian Film Festival 2003 2003
Sochi Open Russian Film Festival 2002 2002
Sochi Open Russian Film Festival 2001 2001
Sochi Open Russian Film Festival 2000 2000
Sochi Open Russian Film Festival 1999 1999
Sochi Open Russian Film Festival 1998 1998
Sochi Open Russian Film Festival 1997 1997
Sochi Open Russian Film Festival 1996 1996
Sochi Open Russian Film Festival 1995 1995
Sochi Open Russian Film Festival 1994 1994
Sochi Open Russian Film Festival 1993 1993
Sochi Open Russian Film Festival 1992 1992
Sochi Open Russian Film Festival 1991 1991
Sochi Open Russian Film Festival 1990 1990
