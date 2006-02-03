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Poster of Rabbit Over the Void
5.6
Kinoafisha Films Rabbit Over the Void
5.6

Rabbit Over the Void

, 2006
Zayats nad bezdnoy
Russia / Romantic, Comedy / 18+
Poster of Rabbit Over the Void
5.6

Cast

Bohdan Stupka
Bohdan Stupka
Leonid Ilyich Brezhnev
Vartan Darakchyan
Lautar
Valeriya Zayceva
Valeriya Zayceva
Vladimir Ilyin
Vladimir Ilyin
Ivan Nikitich
Yuri Stoyanov
Yuri Stoyanov
Siemion Kuzmitch
Sergey Gazarov
Sergey Gazarov
Gipsy baron
Mikhail Efremov
Mikhail Efremov
Colonel Blyndu
Elena Safonova
Elena Safonova
Elizabeth II
Igor Zolotovitskiy
Igor Zolotovitskiy
Malay
Valeriya Lanskaya
Valeriya Lanskaya
Baron's daughter
Alyona Khmelnitskaya
Alyona Khmelnitskaya
Rada
Director Tigran Keosayan
Writer Dmitri Ivanov
Composer Aleksandr Rybnikov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 37 minutes
Production year 2006
World premiere 3 February 2006
Release date
9 February 2006 Russia Централ Партнершип 12+
3 February 2006 Belarus
3 February 2006 Kazakhstan
3 March 2006 USA
3 February 2006 Ukraine
Worldwide Gross $217,329
Production Central Partnership, Studia 2B
Also known as
Zayats nad bezdnoy, Rabbit Over the Void, Mołdawskie wesele, Zaķis virs bezdibeņa, Zayats nad propastyu, Заяц над бездной

Film rating

5.6
Rate 10 votes
5.8 IMDb
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Best Comedies  Best Russian Films 
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