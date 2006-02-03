Cast
Cast and Crew
Writer
Dmitri Ivanov
Composer
Aleksandr Rybnikov
Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 37 minutes
Production year
2006
World premiere
3 February 2006
Release date
|9 February 2006
|Russia
| Централ Партнершип
|12+
|3 February 2006
|Belarus
|
|
|3 February 2006
|Kazakhstan
|
|
|3 March 2006
|USA
|
|
|3 February 2006
|Ukraine
|
|
Worldwide Gross
$217,329
Production
Central Partnership, Studia 2B
Also known as
Zayats nad bezdnoy, Rabbit Over the Void, Mołdawskie wesele, Zaķis virs bezdibeņa, Zayats nad propastyu, Заяц над бездной