Kinoafisha Film festivals Sochi Open Russian Film Festival Events Sochi Open Russian Film Festival 2021

All nominated films "Sochi Open Russian Film Festival" in 2021

Kinotavr. Short Film / Best Short
All nominees
Vanya Vanya
Void Void
Vanya Vanya
Void Void
Grand Prize of the Festival / Full-Length Film
More volnuetsya raz 4.7
More volnuetsya raz Freeze Dance
Nikolay Khomeriki
Winner
All nominees
Hostel 6.6
Hostel Obschaga
Roman Vasyanov
Otorvi i vybros 5.6
Otorvi i vybros
Kirill Sokolov
Portrait of a Stranger 5.5
Portrait of a Stranger Portret neznakomtsa
Sergey Osipyan
Gerda 5.9
Gerda
Natalya Kudryashova
Watch trailer
Medea 6.0
Medea Medeya
Alexander Zeldovich
Captain Volkonogov Escaped 7.2
Captain Volkonogov Escaped Kapitan Volkonogov bezhal
Natalya Merkulova, Aleksey Chupov
At Close Distance 5.1
At Close Distance
Grigoriy Dobrygin
Nuuccha 7.3
Nuuccha
Vladimir Munkuev
Moloko ptitsy 5.8
Moloko ptitsy
Evgeniy Maryan
Watch trailer
Podelniki 7.3
Podelniki
Evgeniy Grigorev
Watch trailer
Dunay 5.8
Dunay
Lyubov Mulmenko
Best Screenplay
Captain Volkonogov Escaped 7.2
Captain Volkonogov Escaped Kapitan Volkonogov bezhal
Mart Taniel, Natalya Merkulova, Aleksey Chupov
Winner
Best Actress
More volnuetsya raz 4.7
More volnuetsya raz Freeze Dance
Olga Bodrova
Winner
Best Debut / Full-Length Film
Hostel 6.6
Hostel Obschaga
Roman Vasyanov
Winner
Best Actor
Podelniki 7.3
Podelniki
Pavel Derevyanko
Winner
Watch trailer
Best Direction
Nuuccha 7.3
Nuuccha
Vladimir Munkuev
Winner
Best Music
Medea 6.0
Medea Medeya
Aleksey Retinskiy
Winner
Kinotavr Shorts Competition Prize
All nominees
The Rebel The Rebel
Yevgeni Tsyganov, Sergey Yahontov
The Rebel The Rebel
Yevgeni Tsyganov, Sergey Yahontov
Best Cinematographer
Moloko ptitsy 5.8
Moloko ptitsy
Nikolai Zheludovich
Winner
Watch trailer
People's Choice Award / Best Film
Captain Volkonogov Escaped 7.2
Captain Volkonogov Escaped Kapitan Volkonogov bezhal
Natalya Merkulova, Aleksey Chupov
Winner
Special Diploma of the Jury
Gerda 5.9
Gerda
Natalya Kudryashova
Winner
Watch trailer
