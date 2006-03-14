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6.2
Kinoafisha Films Strannik
6.2

Strannik

, 2005
Strannik
Russia / Drama, Mystery / 18+
6.2

Cast

Vitaliy Pichik
Fyodor
Ekaterina Gorokhovskaya
Irina
Anatoli Klochyev
Vadik
Pyotr Kozhevnikov
Mikhalych
Anatoli Dubinkin
Illarion
Maksim Krivoborodov
Aleksandr Yuminov
Konstantin Bykov
Chukcha
Anatoli Buldakov
Sergei Sveshnikov
Director Sergei Karandashov
Writer Edgar Bartenev, Sergei Karandashov, Mikhail Konovalchuk, Rita Margo
Composer Gavriil Lubnin, Aleksandr Zhuravlyov, Aleksey Zubarev
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2005
World premiere 14 March 2006
Release date
14 March 2006 Russia 16+
14 March 2006 Kazakhstan
14 March 2006 Ukraine
Production Sankt-Peterburgskaya Studiya Dokumentalnykh Filmov
Also known as
Strannik, A vándor, Tulacz, Wanderer, Странник

Film rating

6.2
Rate 19 votes
6.8 IMDb
Place in the rating
Best Russian Films 
Updated 6 May 2025
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