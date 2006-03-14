Cast
Ekaterina Gorokhovskaya
Irina
Pyotr Kozhevnikov
Mikhalych
Anatoli Dubinkin
Illarion
Cast and Crew
Director
Sergei Karandashov
Writer
Edgar Bartenev, Sergei Karandashov, Mikhail Konovalchuk, Rita Margo
Composer
Gavriil Lubnin, Aleksandr Zhuravlyov, Aleksey Zubarev
Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 30 minutes
Production year
2005
World premiere
14 March 2006
Release date
|14 March 2006
|Russia
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|16+
|14 March 2006
|Kazakhstan
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|14 March 2006
|Ukraine
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Production
Sankt-Peterburgskaya Studiya Dokumentalnykh Filmov
Also known as
Strannik, A vándor, Tulacz, Wanderer, Странник