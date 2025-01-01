Menu
Grand Prize of the Festival / Full-Length Film
Shultes 6.1
Shultes
Bakur Bakuradze
Winner
All nominees
Baksy 5.8
Baksy
Gulshat Omarova
Plus One 6.1
Plus One Plyus odin
Oksana Bychkova
Okean 7.4
Okean
Mihail Kosyrev-Nesterov
Chetyre vozrasta lyubvi 5.5
Chetyre vozrasta lyubvi
Sergey Mokrickiy
Nirvana 6.2
Nirvana
Igor Voloshin
Wild Field 7.2
Wild Field Dikoe pole
Mihail Kalatozishvili
Captive 6.5
Captive Plennyy
Aleksey Uchitel
Yuri's Day 6.1
Yuri's Day Yurev den
Kirill Serebrennikov
Skazhi Leo 5.5
Skazhi Leo
Leonid Rybakov
Tot, kto gasit svet 6.8
Tot, kto gasit svet
Andrey Libenson
Devstvennost 6.6
Devstvennost
Vitaly Mansky
Live and Remember 6.6
Live and Remember Zhivi i pomni
Aleksandr Proshkin
Novaya Zemlya 6.8
Novaya Zemlya
Aleksandr Melnik
Best Screenplay
Wild Field 7.2
Wild Field Dikoe pole
Petr Lucik, Aleksey Samoryadov
Winner
Best Actress
Yuri's Day 6.1
Yuri's Day Yurev den
Kseniya Rappoport
Winner
Best Debut / Full-Length Film
Nirvana 6.2
Nirvana
Igor Voloshin
Winner
Best Actor
Plus One 6.1
Plus One Plyus odin
Jethro Skinner
Winner
Prize of the Guild of Russian Film Scholars and Film Critics
Wild Field 7.2
Wild Field Dikoe pole
Mihail Kalatozishvili
Winner
Best Direction
Live and Remember 6.6
Live and Remember Zhivi i pomni
Aleksandr Proshkin
Winner
Best Music
Wild Field 7.2
Wild Field Dikoe pole
Alexei Aigui
Winner
Best Cinematographer
Novaya Zemlya 6.8
Novaya Zemlya
Ilya Dyomin
Winner
Special Diploma of the Jury
Novaya Zemlya 6.8
Novaya Zemlya
Aleksandr Melnik
Winner
Kinotavr. Short Film
Pal/Secam Pal/Secam
Dmitry Povolotsky
Winner
All nominees
Old New Rossi Staraya novaya Rossi
Aleksandr Karavayev
Fish Ryba
Alexander Kott
Emptiness Pustota
Alexander Kargaltsev
Gata Gata
Diana Mkrtchyan
Kinotavr. Short Film - Diploma
Old New Rossi Staraya novaya Rossi
Aleksandr Karavayev For an elegant film language and a refreshing director's view.
Winner
Fish Ryba
Alexander Kott For a high level of visual culture and truthfulness to the short film.
Winner
