Kinoafisha Film festivals Sochi Open Russian Film Festival Events Sochi Open Russian Film Festival 2016

All nominated films "Sochi Open Russian Film Festival" in 2016

Site Russia
Date 6 June 2016 - 13 June 2016
Grand Prize of the Festival / Full-Length Film
The Good Boy 6.9
The Good Boy Khoroshiy malchik
Oksana Karas
Winner
All nominees
After You're Gone 6.8
After You're Gone Posle tebya
Anna Matison
Collector 6.9
Collector Kollektor
Aleksey Krasovskiy
Chelovek iz budushchego 4.4
Chelovek iz budushchego
Roman Artemev
Ya umeyu vyazat 6.6
Ya umeyu vyazat
Nadezhda Stepanova
Ogni bolshoy derevni 4.7
Ogni bolshoy derevni
Ilya Uchitel
Wake Me Up 6.2
Wake Me Up Razbudi menya
Guillaume Protsenko
Riba-mechta 6.4
Riba-mechta
Anton Bilzho
The Student 7.2
The Student (M)uchenik
Kirill Serebrennikov
Zoology 6.3
Zoology Zoologiya
Ivan I. Tverdovskiy
Best Screenplay
Ogni bolshoy derevni 4.7
Ogni bolshoy derevni
Konstantin Chelidze
Winner
Best Actress
Zoology 6.3
Zoology Zoologiya
Natalya Pavlenkova
Winner
Best Actor
Collector 6.9
Collector Kollektor
Konstantin Khabensky
Winner
Prize of the Guild of Russian Film Scholars and Film Critics
Zoology 6.3
Zoology Zoologiya
Ivan I. Tverdovskiy
Winner
Best Direction
The Student 7.2
The Student (M)uchenik
Kirill Serebrennikov
Winner
Diploma
Ogni bolshoy derevni 4.7
Ogni bolshoy derevni
Ilya Uchitel
Winner
Best Music
Wake Me Up 6.2
Wake Me Up Razbudi menya
Igor Vdovin
Winner
Wake Me Up 6.2
Wake Me Up Razbudi menya
Giorgio Giampà
Winner
Kinotavr Shorts Competition Prize
All nominees
Sestry Sestry
Natalya Merkulova
Best Cinematographer
Collector 6.9
Collector Kollektor
Denis Firstov
Winner
Special Mention / Short film
Mary Mary
Grigoriy Kolomiytsev
Winner
Kinotavr. Short Film
All nominees
Posledniy raz Posledniy raz
Aleksei Borovikov
