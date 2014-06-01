Menu
Kinoafisha Film festivals Sochi Open Russian Film Festival Events Sochi Open Russian Film Festival 2014

All nominated films "Sochi Open Russian Film Festival" in 2014

Date 1 June 2014 - 8 June 2014
Grand Prize of the Festival
Test 7.3
Test Ispytanie
Alexander Kott "For the realisation of the dream".
Winner
All nominees
The Fool 8.0
The Fool Durak
Yuri Bykov
Another Year 5.9
Another Year Eshche odin god
Oksana Bychkova
Kombinat 'Nadezhda' 6.7
Kombinat 'Nadezhda'
Nataliya Meschaninova
Corrections Class 6.0
Corrections Class Klass korrektsii
Ivan I. Tverdovskiy
21 den 5.6
21 den
Tamara Dondurey
Sprosi menya
Vera Harybina
Velkam khom 5.9
Velkam khom
Angelina Nikonova
Kino pro Alekseeva 7.4
Kino pro Alekseeva
Mihail Segal
6.5
Belaya belaya noch
Ramil Salahutdinov
Star 7.2
Star Zvezda
Anna Melikian
Ch/B 5.8
Ch/B
Evgeniy Shelyakin
Do svidaniya mama 4.6
Do svidaniya mama
Svetlana Proskurina
Name Me 6.3
Name Me Kak menya zovut
Nigina Sayfullaeva
Best Screenplay
The Fool 8.0
The Fool Durak
Yuri Bykov
Winner
Best Actress
Star 7.2
Star Zvezda
Severija Janusauskaite
Winner
Best Debut / Full-Length Film
Corrections Class 6.0
Corrections Class Klass korrektsii
Ivan I. Tverdovskiy
Winner
Best Actor
Another Year 5.9
Another Year Eshche odin god
Aleksey Filimonov
Winner
Prize of the Guild of Russian Film Scholars and Film Critics
Test 7.3
Test Ispytanie
Alexander Kott
Winner
Best Direction
Star 7.2
Star Zvezda
Anna Melikian
Winner
Diploma
Name Me 6.3
Name Me Kak menya zovut
Nigina Sayfullaeva "For easier breathing and artistic integrity".
Winner
Best Music
Do svidaniya mama 4.6
Do svidaniya mama
"For music solution in the film".
Winner
Prize of the Guild of Russian Film Producers
Corrections Class 6.0
Corrections Class Klass korrektsii
Ivan I. Tverdovskiy
Winner
Kinotavr Shorts Competition Prize
Nechayanno Nechayanno
Zhora Kryzhovnikov
Winner
All nominees
Tonya Is Crying on the Lovers' Bridge Toniya plachet na mostu vlyublennykh
Anton Kolomeets
Papa Papa
Aleksey Vorobev
Anton Anton
Timofey Shalaev
The Book Malgil The Book Malgil
Tanya Vigel
Best Cinematographer
Test 7.3
Test Ispytanie
Levan Kapanadze
Winner
Diploma of the Guild of Russian Film Scholars and Film Critics
The Fool 8.0
The Fool Durak
Yuri Bykov
Winner
Year
Nominations

