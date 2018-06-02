Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Film festivals Sochi Open Russian Film Festival Events Sochi Open Russian Film Festival 2018

All nominated films "Sochi Open Russian Film Festival" in 2018

Site Russia
Date 2 June 2018 - 10 June 2018
Grand Prize of the Festival / Full-Length Film
Heart of the World 7.3
Heart of the World Serdtse mira
Nataliya Meschaninova
Winner
Watch trailer
All nominees
Story of one Appointment 7.0
Story of one Appointment Istoriya odnogo naznacheniya
Avdotya Smirnova
Watch trailer
Dva bileta domoy 6.1
Dva bileta domoy
Dmitriy Meshiev
Watch trailer
Van Goghs 6.7
Van Goghs Van Gogi
Sergey Livnev
Russkiy Bes 5.5
Russkiy Bes
Grigoriy Konstantinopolskiy
Watch trailer
Jumpman 5.7
Jumpman Podbrosy
Ivan I. Tverdovskiy
Watch trailer
Temporary Difficulties 5.3
Temporary Difficulties Vremennye trudnosti
Mihail Rashodnikov
Dyadya Sasha 4.7
Dyadya Sasha
Aleksandr Gordon
Watch trailer
Slony mogut igrat v futbol 6.5
Slony mogut igrat v futbol
Mihail Segal
Watch trailer
Mira 3.7
Mira
Denis Shabaev
Zapovednik 4.4
Zapovednik
Anna Matison
Anna's War 7.0
Anna's War
Aleksei Fedorchenko
Watch trailer
Best Screenplay
Story of one Appointment 7.0
Story of one Appointment Istoriya odnogo naznacheniya
Avdotya Smirnova, Anna Parmas
Winner
Watch trailer
Best Actress
Jumpman 5.7
Jumpman Podbrosy
Anna Slyu
Winner
Watch trailer
Best Actor
Heart of the World 7.3
Heart of the World Serdtse mira
Stepan Devonin
Winner
Watch trailer
Prize of the Guild of Russian Film Scholars and Film Critics
Heart of the World 7.3
Heart of the World Serdtse mira
Nataliya Meschaninova
Winner
Watch trailer
Best Direction
Russkiy Bes 5.5
Russkiy Bes
Grigoriy Konstantinopolskiy
Winner
Watch trailer
Best Music
Van Goghs 6.7
Van Goghs Van Gogi
Leonid Desyatnikov, Alexey Sergunin
Winner
Best Cinematographer
Jumpman 5.7
Jumpman Podbrosy
Denis Alarcón Ramírez
Winner
Watch trailer
Special Diploma of the Jury
Anna's War 7.0
Anna's War
Marta Kozlova For creating a piercing image of war seen through the eyes of a child.
Winner
Watch trailer
Kinotavr. Short Film
Calendar Kalendar
Igor Poplauhin
Winner
All nominees
Elektricheskiy tok Elektricheskiy tok
Petr Fedorov
Innocent Innocent
Denis Simachyov
Rozygrysh Rozygrysh
Vitaliy Dudnik
Proshchay, lyubimyy! Proshchay, lyubimyy!
Kseniya Rappoport, Pasha Kapinos, Aleksandr Tsypkin
The Teacher The Teacher
Maxim Elagin
Kinotavr. Debut
Acid 6.3
Acid Kislota
Aleksandr Gorchilin Tied with Vladimir Bitokov for Glubokie reki (2018).
Winner
Watch trailer
Glubokie reki 6.2
Glubokie reki
Vladimir Bitokov Tied with Aleksandr Gorchilin for Kislota (2018).
Winner
All nominees
Let It Be Liza 4.4
Let It Be Liza Pust budet Liza
Igor Kagramanov
Dar 6.2
Dar
Mihail Kukushkin
Watch trailer
Na rayone 4.3
Na rayone
Olga Zueva
Watch trailer
Dvoe 6.1
Dvoe
Timofey Zhalnin
Watch trailer
Kinotavr. Short Film - Prize of the Russian Guild of Film Scholars and Film Critics
Proshchay, lyubimyy! Proshchay, lyubimyy!
Kseniya Rappoport, Pasha Kapinos, Aleksandr Tsypkin
Winner
Year
Nominations

Other awards and film festivals

Academy Awards, USA
1929-2025
Academy Awards, USA
Cannes Film Festival
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Cannes Film Festival
Golden Globes, USA
Golden Globe Award
1944-2025
Golden Globes, USA
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Primetime Emmy Awards
BAFTA Awards
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA Awards
Venice Film Festival
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Venice Film Festival
Razzie Awards
Razzie
1981-2025
Razzie Awards
MTV Movie + TV Awards
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
MTV Movie + TV Awards
Sundance Film Festival
1982-2025
Sundance Film Festival
St. Petersburg Message to Man Film Festival
1993-2025
St. Petersburg Message to Man Film Festival
Berlin International Film Festival
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Berlin International Film Festival
Sochi International Film Festival
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Sochi International Film Festival
Screen Actors Guild Awards
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Screen Actors Guild Awards
2024-2025
Moscow International Film Festival
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
Moscow International Film Festival
Window to Europe
1993-2025
Window to Europe
Toronto International Film Festival
1978-2025
Toronto International Film Festival
Tallinn Black Nights Film Festival
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Tallinn Black Nights Film Festival
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more