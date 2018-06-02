Menu
Kinoafisha
Film festivals
Sochi Open Russian Film Festival
Events
Sochi Open Russian Film Festival 2018
All nominated films "Sochi Open Russian Film Festival" in 2018
Site
Russia
Date
2 June 2018 - 10 June 2018
Grand Prize of the Festival / Full-Length Film
7.3
Heart of the World
Serdtse mira
Nataliya Meschaninova
Winner
Watch trailer
All nominees
7.0
Story of one Appointment
Istoriya odnogo naznacheniya
Avdotya Smirnova
Watch trailer
6.1
Dva bileta domoy
Dmitriy Meshiev
Watch trailer
6.7
Van Goghs
Van Gogi
Sergey Livnev
5.5
Russkiy Bes
Grigoriy Konstantinopolskiy
Watch trailer
5.7
Jumpman
Podbrosy
Ivan I. Tverdovskiy
Watch trailer
5.3
Temporary Difficulties
Vremennye trudnosti
Mihail Rashodnikov
4.7
Dyadya Sasha
Aleksandr Gordon
Watch trailer
6.5
Slony mogut igrat v futbol
Mihail Segal
Watch trailer
3.7
Mira
Denis Shabaev
4.4
Zapovednik
Anna Matison
7.0
Anna's War
Aleksei Fedorchenko
Watch trailer
Show all nominees
Best Screenplay
7.0
Story of one Appointment
Istoriya odnogo naznacheniya
Avdotya Smirnova, Anna Parmas
Winner
Watch trailer
Best Actress
5.7
Jumpman
Podbrosy
Anna Slyu
Winner
Watch trailer
Best Actor
7.3
Heart of the World
Serdtse mira
Stepan Devonin
Winner
Watch trailer
Prize of the Guild of Russian Film Scholars and Film Critics
7.3
Heart of the World
Serdtse mira
Nataliya Meschaninova
Winner
Watch trailer
Best Direction
5.5
Russkiy Bes
Grigoriy Konstantinopolskiy
Winner
Watch trailer
Best Music
6.7
Van Goghs
Van Gogi
Leonid Desyatnikov, Alexey Sergunin
Winner
Best Cinematographer
5.7
Jumpman
Podbrosy
Denis Alarcón Ramírez
Winner
Watch trailer
Special Diploma of the Jury
7.0
Anna's War
Marta Kozlova
For creating a piercing image of war seen through the eyes of a child.
Winner
Watch trailer
Kinotavr. Short Film
Calendar
Kalendar
Igor Poplauhin
Winner
All nominees
Elektricheskiy tok
Elektricheskiy tok
Petr Fedorov
Innocent
Innocent
Denis Simachyov
Rozygrysh
Rozygrysh
Vitaliy Dudnik
Proshchay, lyubimyy!
Proshchay, lyubimyy!
Kseniya Rappoport, Pasha Kapinos, Aleksandr Tsypkin
The Teacher
The Teacher
Maxim Elagin
Show all nominees
Kinotavr. Debut
6.3
Acid
Kislota
Aleksandr Gorchilin
Tied with Vladimir Bitokov for Glubokie reki (2018).
Winner
Watch trailer
6.2
Glubokie reki
Vladimir Bitokov
Tied with Aleksandr Gorchilin for Kislota (2018).
Winner
All nominees
4.4
Let It Be Liza
Pust budet Liza
Igor Kagramanov
6.2
Dar
Mihail Kukushkin
Watch trailer
4.3
Na rayone
Olga Zueva
Watch trailer
6.1
Dvoe
Timofey Zhalnin
Watch trailer
Show all nominees
Kinotavr. Short Film - Prize of the Russian Guild of Film Scholars and Film Critics
Proshchay, lyubimyy!
Proshchay, lyubimyy!
Kseniya Rappoport, Pasha Kapinos, Aleksandr Tsypkin
Winner
