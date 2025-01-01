Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Film festivals Sochi Open Russian Film Festival Events Sochi Open Russian Film Festival 2002

All nominated films "Sochi Open Russian Film Festival" in 2002

Site Russia
Grand Prize (Second Prize)
The Lover Lyubovnik
Valeriy Todorovskiy
Winner
Grand Prize of the Festival / Full-Length Film
War 8.1
War Voyna
Aleksei Balabanov
Winner
All nominees
Skaz pro Fedota-streltsa 5.3
Skaz pro Fedota-streltsa
Sergey Ovcharov
The Star 7.2
The Star Zvezda
Nikolay Lebedev
Watch trailer
The Lover Lyubovnik
Valeriy Todorovskiy
Botinki iz America 6.2
Botinki iz America
Arkadiy Yakhnis
Shoemaker 6.1
Shoemaker
Vladimir Zaykin
Raskalyonnaya subbota Raskalyonnaya subbota
Alexander Mitta
Povelitel luzh 3.2
Povelitel luzh
Sergei Rusakov
Letniy dozhd 5.8
Letniy dozhd
Aleksandr Atanesyan
Letters to Elza 7.6
Letters to Elza
Igor Maslennikov
The Mastermind Kollektsioner
Yuriy Grymov
Zaymyomsya lyubovyu 5.9
Zaymyomsya lyubovyu
Denis Evstigneev
FIPRESCI Prize
The Kite Zmey
Aleksey Muradov For the fine psychological study of the social tragedy of individuals that still preserves a ray of hope.
Winner
Special Prize of the Jury
Zaymyomsya lyubovyu 5.9
Zaymyomsya lyubovyu
Denis Evstigneev
Winner
Best Actor
The Lover Lyubovnik
Oleg Yankovskiy
Winner
Prize of the Guild of Russian Film Scholars and Film Critics
The Lover Lyubovnik
Valeriy Todorovskiy
Winner
Best Music
The Star 7.2
The Star Zvezda
Aleksey Rybnikov
Winner
Watch trailer
Prize of the Festival's Presidential Council
Smesitel 4.2
Smesitel
Aleksandr Sheyn
Winner
Year
Nominations

Other awards and film festivals

Academy Awards, USA
1929-2025
Academy Awards, USA
Cannes Film Festival
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Cannes Film Festival
Golden Globes, USA
Golden Globe Award
1944-2025
Golden Globes, USA
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Primetime Emmy Awards
BAFTA Awards
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA Awards
Venice Film Festival
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Venice Film Festival
Razzie Awards
Razzie
1981-2025
Razzie Awards
MTV Movie + TV Awards
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
MTV Movie + TV Awards
Sundance Film Festival
1982-2025
Sundance Film Festival
St. Petersburg Message to Man Film Festival
1993-2025
St. Petersburg Message to Man Film Festival
Berlin International Film Festival
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Berlin International Film Festival
Sochi International Film Festival
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Sochi International Film Festival
Screen Actors Guild Awards
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Screen Actors Guild Awards
2024-2025
Moscow International Film Festival
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
Moscow International Film Festival
Window to Europe
1993-2025
Window to Europe
Toronto International Film Festival
1978-2025
Toronto International Film Festival
Tallinn Black Nights Film Festival
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Tallinn Black Nights Film Festival
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more