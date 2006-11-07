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Poster of Soviet Park
5.3
Kinoafisha Films Soviet Park
5.3

Soviet Park

, 2006
Soviet Park
Russia / Drama, Comedy / 18+
Poster of Soviet Park
5.3

Cast

Elizaveta Boyarskaya
Elizaveta Boyarskaya
Alyona Volkova
Mikhail Efremov
Mikhail Efremov
Robert
Aleksandr Dzyuba
Mykola Kirpatyy
Lidiya Fedoseyeva-Shukshina
Lidiya Fedoseyeva-Shukshina
Elizaveta Ivanova
Nina Usatova
Nina Usatova
Aleksandr Pashutin
Aleksandr Pashutin
Vladimir Dolinskiy
Vladimir Dolinskiy
Anatoliy Aleksandrovich
Sergey Nikonenko
Sergey Nikonenko
Chapaev
Alexey Buldakov
Alexey Buldakov
Admiral
Valeriy Barinov
Valeriy Barinov
Rafael Mukaev
Vladimir Zeldin
Vladimir Zeldin
Director Yuliy Gusman
Writer Eduard Akopov, Yuliy Gusman
Composer Maksim Dunaevskiy
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 2 hours 4 minutes
Production year 2006
World premiere 7 November 2006
Release date
7 November 2006 Russia Вест
9 November 2006 Belarus
9 November 2006 Kazakhstan
11 November 2006 USA
9 November 2006 Ukraine
Production Slovo
Also known as
Park Sovetskogo perioda, Park okresu sowieckiego, Soviet Park, Парк Советского периода

Film rating

5.3
Rate 10 votes
4.8 IMDb
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Best Comedies  Best Russian Films 
Updated 29 May 2025
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