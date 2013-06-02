Menu
Kinoafisha Film festivals Sochi Open Russian Film Festival Events Sochi Open Russian Film Festival 2013

All nominated films "Sochi Open Russian Film Festival" in 2013

Site Russia
Date 2 June 2013 - 9 June 2013
Grand Prize of the Festival / Full-Length Film
The Geographer Drank His Globe Away 7.2
The Geographer Drank His Globe Away Geograf globus propil
Aleksandr Veledinskiy
Winner
All nominees
Waiting for the Sea 6.6
Waiting for the Sea V ozhidanii morya
Bahtier Hudoynazarov
Shame 6.4
Shame Styd
Yusuf Roziqov
Truba 7.0
Truba
Vitaly Mansky
6.2
Ivan, Son of Amir Ivan syn Amira
Maksim Panfilov
Dialogi 6.1
Dialogi
Irina Volkova
The Major 7.4
The Major Mayor
Yuri Bykov
Intimate Parts 4.6
Intimate Parts Intimnye mesta
Natalya Merkulova, Aleksey Chupov
Zhazhda 6.9
Zhazhda
Dmitriy Tyurin
The Delivery Guy 5.4
The Delivery Guy Raznoschik
Andrey Stempkovsky
Celestial Wives of the Meadow Mari 5.8
Celestial Wives of the Meadow Mari Nebesnye zheny lugovykh mari
Aleksei Fedorchenko
Otdat kontsy 5.2
Otdat kontsy
Taisiya Igumenceva
Best Screenplay
Celestial Wives of the Meadow Mari 5.8
Celestial Wives of the Meadow Mari Nebesnye zheny lugovykh mari
Denis Osokin
Winner
Best Actress
Intimate Parts 4.6
Intimate Parts Intimnye mesta
Yuliya Aug
Winner
Best Debut / Full-Length Film
Intimate Parts 4.6
Intimate Parts Intimnye mesta
Natalya Merkulova, Aleksey Chupov
Winner
Best Actor
The Geographer Drank His Globe Away 7.2
The Geographer Drank His Globe Away Geograf globus propil
Konstantin Khabensky
Winner
Prize of the Guild of Russian Film Scholars and Film Critics
Truba 7.0
Truba
Vitaly Mansky
Winner
Best Direction
Truba 7.0
Truba
Vitaly Mansky
Winner
Diploma
Zhazhda 6.9
Zhazhda
Dmitriy Tyurin
Winner
Best Music
The Geographer Drank His Globe Away 7.2
The Geographer Drank His Globe Away Geograf globus propil
Aleksey Zubarev
Winner
Best Cinematographer
Celestial Wives of the Meadow Mari 5.8
Celestial Wives of the Meadow Mari Nebesnye zheny lugovykh mari
Shandor Berkeshi
Winner
Diploma of the Guild of Russian Film Scholars and Film Critics
Intimate Parts 4.6
Intimate Parts Intimnye mesta
Natalya Merkulova, Aleksey Chupov
Winner
Intimate Parts 4.6
Intimate Parts Intimnye mesta
Natalya Merkulova, Aleksey Chupov
Winner
Celestial Wives of the Meadow Mari 5.8
Celestial Wives of the Meadow Mari Nebesnye zheny lugovykh mari
Aleksei Fedorchenko
Winner
People's Choice Award
Legenda No. 17 7.8
Legenda No. 17
Nikolay Lebedev
Winner
Kinotavr. Short Film
F5 F5
Timofey Zhalnin
Winner
All nominees
An Affair An Affair
Grigoriy Dobrygin
Tufelki 7.6
Tufelki Shoes
Konstantin Fam
The Norm of Life Norma zhizni
Evgeniy Byalo
Stenka Stenka
Robert Deaf
The Trap The Trap
Dimitri Komm
The Chorus Girl The Chorus Girl
Rumi Shoazimov
Shchelchok Shchelchok
Vadim Vatagin
Bunny, Getting to Know Dad Bunny, Getting to Know Dad
Tatiana Skorlupkina
Rasfokusin Rasfokusin
Oksana Miheeva
Striptiz Striptiz
Ilya Uchitel
Generalnaya repetitsiya Generalnaya repetitsiya
Elena Drum
Kinotavr. Short Film - Diploma
The Norm of Life Norma zhizni
Evgeniy Byalo
Winner
An Affair An Affair
Grigoriy Dobrygin
Winner
Kinotavr. Short Film - Prize of the Russian Guild of Film Scholars and Film Critics
F5 F5
Timofey Zhalnin
Winner
