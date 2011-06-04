Menu
Kinoafisha Film festivals Sochi Open Russian Film Festival Events Sochi Open Russian Film Festival 2011

All nominated films "Sochi Open Russian Film Festival" in 2011

Site Russia
Date 4 June 2011 - 11 June 2011
Grand Prize of the Festival / Full-Length Film
Bezrazlichie 6.3
Bezrazlichie
Oleg Flyangolc
Winner
All nominees
Vdrebezgi 6.3
Vdrebezgi
Roman Karimov
Moy papa Baryshnikov 6.1
Moy papa Baryshnikov
Dmitry Povolotsky
The Hunter 6.1
The Hunter Okhotnik
Bakur Bakuradze
Without Men 4.0
Without Men Bez muzhchin
Rezo Gigineishvili, Alisa Hmelnickaya
Bablo 6.8
Bablo
Konstantin Buslov
The Practice of Beauty 6.4
The Practice of Beauty Uprazhneniya v prekrasnom
Viktor Shamirov
Ikona sezona 5.3
Ikona sezona
Sergey Shvydkoy, Fuad Ibragimbekov
Gromozeka 6.4
Gromozeka
Vladimir Kott
Sukhodol 6.5
Sukhodol
Alexandra Strelyanaya
Patria O Muerte 6.9
Patria O Muerte
Vitaly Mansky
Brothel Lights 6.4
Brothel Lights Ogni pritona
Aleksandr Gordon
Twilight Portrait 5.7
Twilight Portrait Portret v sumerkakh
Angelina Nikonova
Beduin 6.2
Beduin
Igor Voloshin
Best Screenplay
The Practice of Beauty 6.4
The Practice of Beauty Uprazhneniya v prekrasnom
Gosha Kucenko, Konstantin Yushkevich, Viktor Shamirov
Winner
Winner
Best Actress
The Hunter 6.1
The Hunter Okhotnik
Tatyana Shapovalova
Winner
Best Debut / Full-Length Film
Bablo 6.8
Bablo
Konstantin Buslov
Winner
Best Actor
The Practice of Beauty 6.4
The Practice of Beauty Uprazhneniya v prekrasnom
Konstantin Yushkevich
Winner
Prize of the Guild of Russian Film Scholars and Film Critics
The Hunter 6.1
The Hunter Okhotnik
Bakur Bakuradze
Winner
Best Direction
The Hunter 6.1
The Hunter Okhotnik
Bakur Bakuradze
Winner
Best Music
Moy papa Baryshnikov 6.1
Moy papa Baryshnikov
Aleksandr Manotskov
Winner
Best Cinematographer
Twilight Portrait 5.7
Twilight Portrait Portret v sumerkakh
Eben Bull
Winner
Diploma of the Guild of Russian Film Scholars and Film Critics
Patria O Muerte 6.9
Patria O Muerte
Vitaly Mansky
Winner
Kinotavr. Short Film
Mir krepezha Mir krepezha
Mihail Segal
Winner
All nominees
Bez slov Bez slov
Ivan Shakhnazarov
Reaching Out to Mama Dotyanutsya do mamy
Olga Kaptur
Butterflies of Trip City Butterflies of Trip City
Nika Belianina
Schastlivaya pokupka Schastlivaya pokupka
Zhora Kryzhovnikov
Neznachitelnye podrobnosti sluchaynogo epizoda Neznachitelnye podrobnosti sluchaynogo epizoda
Mikhail Mestetsky
Shipovnik 6.0
Shipovnik
Nigina Sayfullaeva
Ne dostupen Ne dostupen
Anton Bilzho
Cross Cross
Maryna Vroda
BRATiYA BRATiYA
Dmitriy Dyuzhev
Sea of Desires More zhelaniy
Shota Gamisoniya
Kinotavr. Short Film - Diploma
Neznachitelnye podrobnosti sluchaynogo epizoda Neznachitelnye podrobnosti sluchaynogo epizoda
Mikhail Mestetsky For intentional details of a significant episode.
Winner
Kinotavr. Short Film - Prize of the Russian Guild of Film Scholars and Film Critics
Neznachitelnye podrobnosti sluchaynogo epizoda Neznachitelnye podrobnosti sluchaynogo epizoda
Mikhail Mestetsky
Winner
