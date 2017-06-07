Menu
Kinoafisha Film festivals Sochi Open Russian Film Festival Events Sochi Open Russian Film Festival 2017

All nominated films "Sochi Open Russian Film Festival" in 2017

Site Russia
Date 7 June 2017 - 14 June 2017
Grand Prize of the Festival / Full-Length Film
Arrhythmia 7.6
Arrhythmia Aritmiya
Boris Hlebnikov
Winner
All nominees
Mertvym povezlo 5.8
Mertvym povezlo
Vadim Valiullin
Watch trailer
Light Up! 7.0
Light Up! Zhgi!
Kirill Pletnev
Sella Turcica 5.7
Sella Turcica Turetskoe sedlo
Yusuf Roziqov
Blockbuster 5.9
Blockbuster Blokbaster
Roman Volobuev
Tri sestry 5.2
Tri sestry
Yuriy Grymov
Closeness 6.8
Closeness Tesnota
Kantemir Balagov
Nearest and Dearest 5.6
Nearest and Dearest Blizkie
Kseniya Zueva
Hostages 6.6
Hostages
Rezo Gigineishvili
Mify 3.8
Mify
Aleksandr Molochnikov
Best Actress
Light Up! 7.0
Light Up! Zhgi!
Inga Oboldina
Winner
Best Debut / Full-Length Film
Closeness 6.8
Closeness Tesnota
Kantemir Balagov
Winner
Best Actor
Arrhythmia 7.6
Arrhythmia Aritmiya
Aleksandr Yatsenko
Winner
Prize of the Guild of Russian Film Scholars and Film Critics
Closeness 6.8
Closeness Tesnota
Kantemir Balagov
Winner
Best Direction
Hostages 6.6
Hostages
Rezo Gigineishvili
Winner
Best Cinematographer
Hostages 6.6
Hostages
Vladislav Opelyants
Winner
Special Diploma of the Jury
Blockbuster 5.9
Blockbuster Blokbaster
Roman Volobuev
Winner
Kinotavr. Short Film
Lalay-Balalay 7.1
Lalay-Balalay
Sergey Yahontov, Ruslan Bratov, Pavel Karykhalin
Winner
Lalay-Balalay 7.1
Lalay-Balalay
Sergey Yahontov, Ruslan Bratov, Pavel Karykhalin
Winner
All nominees
Vremya zhit, vremya umirat 6.7
Vremya zhit, vremya umirat
Mikhail Polyakov
Mat moya zhenshchina Mat moya zhenshchina
Anastasiya Safronova
Cherti Cherti
Anton Utkin, Natalia Pokrovskaya
Polovinki 6.6
Polovinki
Baybulat Batullin
Passenger Passenger
Maxim Ivanov
Convulsions, Asphyxia, Death Convulsions, Asphyxia, Death
Fedor Romm
The Passenger Passazhir
Egor Abramenko
Akado Akado
Kak Bolshie Kak Bolshie
Oksana Karas
The Smoke The Smoke
Ivan Plechev
Lords of Oil Gods of Oil
Leonid Rybakov
Milk Milk
Daria Vlasova
The First Pervyy
Lado Kvataniya
The Changeling Dvoynik
Ekaterina Krasner
Kinotavr. Short Film - Prize of the Russian Guild of Film Scholars and Film Critics
Milk Milk
Daria Vlasova
Winner
