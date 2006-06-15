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Poster of It Doesn't Hurt Me
6.3
It Doesn't Hurt Me - Trailer
Kinoafisha Films It Doesn't Hurt Me
6.3

It Doesn't Hurt Me

, 2006
Mne ne bolno
Russia / Drama, Romantic / 18+
Trailers
Poster of It Doesn't Hurt Me
6.3
It Doesn't Hurt Me - Trailer
It Doesn't Hurt Me  Trailer

Cast

Renata Litvinova
Renata Litvinova
Tata
Aleksandr Yatsenko
Aleksandr Yatsenko
Misha
Dmitriy Dyuzhev
Dmitriy Dyuzhev
Oleg
Nikita Mikhalkov
Nikita Mikhalkov
Sergei Sergeyevich
Inga Strelkova-Oboldina
Inga Strelkova-Oboldina
Alya
Valentin Kuznetsov
Vasya
Sergey Makovetsky
Sergey Makovetsky
Doctor
Mark Rudinshtein
Zilberman
Marina Solopchenko
Zilberman's wife
Sami Hurskulahti
Mariya Nikiforova
Mariya Nikiforova
Doctor's wife
Aleksey Alekseev
Aleksey Alekseev
Director Aleksei Balabanov
Writer Valeri Mnatsakanov
Composer Vadim Samoylov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 44 minutes
Production year 2006
World premiere 15 June 2006
Release date
14 April 2022 Russia Наше кино 16+
15 June 2006 Belarus
15 June 2006 Kazakhstan
11 November 2006 USA
15 June 2006 Ukraine
Worldwide Gross $1,037,405
Production CTB Film Company
Also known as
Mne ne bolno, It Doesn't Hurt Me, Man neskauda, To nie boli, Мне не больно, Не съм болен, It Does Not Hurt

Film rating

6.3
Rate 21 votes
6.7 IMDb
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Place in the rating
In overall ranking  3039 In the Drama genre  1189 In the Romantic genre  355 In films of Russia  437 In films of 2006  60

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It Doesn't Hurt Me - Trailer
It Doesn't Hurt Me Trailer
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