Cast
Mark Rudinshtein
Zilberman
Marina Solopchenko
Zilberman's wife
Cast and Crew
Writer
Valeri Mnatsakanov
Composer
Vadim Samoylov
Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 44 minutes
Production year
2006
World premiere
15 June 2006
Release date
|14 April 2022
|Russia
| Наше кино
|16+
|15 June 2006
|Belarus
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|15 June 2006
|Kazakhstan
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|11 November 2006
|USA
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|15 June 2006
|Ukraine
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Worldwide Gross
$1,037,405
Production
CTB Film Company
Also known as
Mne ne bolno, It Doesn't Hurt Me, Man neskauda, To nie boli, Мне не больно, Не съм болен, It Does Not Hurt