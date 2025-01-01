Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Film festivals Sochi Open Russian Film Festival Events Sochi Open Russian Film Festival 2007

All nominated films "Sochi Open Russian Film Festival" in 2007

Site Russia
Grand Prize of the Festival / Full-Length Film
Simple Things 6.9
Simple Things The Simple Things
Alexei Popogrebski
Winner
All nominees
Two in One 5.6
Two in One Dva v odnom
Kira Muratova
The Mermaid 7.1
The Mermaid
Anna Melikian
Inzeen-malina 6.1
Inzeen-malina
Vladimir Sivkov, Pavel Sokolovskiy
Cargo 200 7.0
Cargo 200 Freight 200
Aleksei Balabanov
Watch trailer
Flint 6.6
Flint Hard-hearted
Aleksey Mizgirev
Kuka 7.2
Kuka
Yaroslav Chevazhevskiy
Best of Times 4.8
Best of Times
Svetlana Proskurina
Vice 6.3
Vice Tiski
Valeriy Todorovskiy
Infanta's Birthday Den rozhdeniya Infanty
Valeriya Gay Germanika
Cruelty 5.8
Cruelty
Mapina Lyubakova
Naturshchitsa 5.0
Naturshchitsa
Tatyana Voroneckaya
Soaring 5.8
Soaring Otryv
Aleksandr Mindadze
Inzeen-malina 6.1
Inzeen-malina
Vladimir Sivkov, Pavel Sokolovskiy
5.1
Yar
Marina Razbezhkina
Best Screenplay
Simple Things 6.9
Simple Things The Simple Things
Alexei Popogrebski
Winner
Best Actress
The Mermaid 7.1
The Mermaid
Mariya Shalaeva
Winner
Best Debut
Flint 6.6
Flint Hard-hearted
Aleksey Mizgirev
Winner
Best Actor
Simple Things 6.9
Simple Things The Simple Things
Sergei Puskepalis
Winner
Prize of the Guild of Russian Film Scholars and Film Critics
Simple Things 6.9
Simple Things The Simple Things
Roman Borisevich
Winner
Best Direction
Simple Things 6.9
Simple Things The Simple Things
Alexei Popogrebski
Winner
Diploma
Simple Things 6.9
Simple Things The Simple Things
Leonid Bronevoy For the invaluable contribution to Russian motion picture arts.
Winner
Best Music
5.1
Yar
Anton Silaev
Winner
Kinotavr. Short Film
All nominees
Foolish Girl Devochka dura
Zoya Kireeva
Moscow Moskva
Bakur Bakuradze, Dmitri Mamulia
Moscow Moskva
Bakur Bakuradze, Dmitri Mamulia
Sherlok Kholms i doktor Vatson 7.6
Sherlok Kholms i doktor Vatson
Aleksandr Bubnov
Zen Drive Zen Drive
Vyacheslav Lavrov
Stone People Lyudi iz kamnya
Leonid Rybakov
Kinotavr. Short Film - Diploma
Moscow Moskva
Bakur Bakuradze, Dmitri Mamulia Tied with Leonid Rybakov for Lyudi iz kamnya (2007).
Winner
Stone People Lyudi iz kamnya
Leonid Rybakov Tied with Bakur Bakuradze and Dmitry Mamuliya for Moskva (2007).
Winner
Moscow Moskva
Bakur Bakuradze, Dmitri Mamulia Tied with Leonid Rybakov for Lyudi iz kamnya (2007).
Winner
Year
Nominations

Other awards and film festivals

Academy Awards, USA
1929-2025
Academy Awards, USA
Cannes Film Festival
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Cannes Film Festival
Golden Globes, USA
Golden Globe Award
1944-2025
Golden Globes, USA
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Primetime Emmy Awards
BAFTA Awards
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA Awards
Venice Film Festival
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Venice Film Festival
Razzie Awards
Razzie
1981-2025
Razzie Awards
MTV Movie + TV Awards
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
MTV Movie + TV Awards
Sundance Film Festival
1982-2025
Sundance Film Festival
St. Petersburg Message to Man Film Festival
1993-2025
St. Petersburg Message to Man Film Festival
Berlin International Film Festival
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Berlin International Film Festival
Sochi International Film Festival
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Sochi International Film Festival
Screen Actors Guild Awards
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Screen Actors Guild Awards
2024-2025
Moscow International Film Festival
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
Moscow International Film Festival
Window to Europe
1993-2025
Window to Europe
Toronto International Film Festival
1978-2025
Toronto International Film Festival
Tallinn Black Nights Film Festival
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Tallinn Black Nights Film Festival
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more