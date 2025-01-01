Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Film festivals Sochi Open Russian Film Festival Events Sochi Open Russian Film Festival 1999

All nominated films "Sochi Open Russian Film Festival" in 1999

Site Russia
Grand Prize (Second Prize)
Moloch 6.8
Moloch
Alexander Sokurov
Winner
Grand Prize of the Festival / Full-Length Film
Checkpoint 7.2
Checkpoint Blokpost
Aleksandr Rogozhkin
Winner
All nominees
Na boykom meste Na boykom meste
Aleksei Sakharov
Nebo v almazakh 5.6
Nebo v almazakh
Vasili Pichul
Moloch 6.8
Moloch
Alexander Sokurov
Chinese Service 6.5
Chinese Service Китайскiй сервизъ
Vitaly Moskalenko
Privet ot Charli-trubacha 5.3
Privet ot Charli-trubacha
Vladimir Grammatikov
Classic 6.7
Classic Klassik
Georgy Shengeliya
Khochu v tyurmu 6.6
Khochu v tyurmu
Alla Surikova
Private Chronicles. Monologue Chastnye kroniki. Monolog
Vitaly Mansky
The Voroshilov Shooter 7.4
The Voroshilov Shooter Voroshilovskiy strelok
Stanislav Govoruhin
Who If Not Us 6.8
Who If Not Us Kto, esli ne my
Valeriy Priemyhov
The Barber of Siberia 7.7
The Barber of Siberia Sibirskiy tsiryulnik
Nikita Mihalkov
Women's Property 7.1
Women's Property Zhenskaya sobstvennost
Dmitriy Meshiev
Mother 6.5
Mother Mama
Denis Evstigneev
Special Prize of the Jury
Mother 6.5
Mother Mama
For the cast.
Winner
Best Actress
Moloch 6.8
Moloch
Elena Rufanova
Winner
Best Actor
The Voroshilov Shooter 7.4
The Voroshilov Shooter Voroshilovskiy strelok
Mikhail Ulyanov Tied with Vladimir Ilin for Khochu v tyurmu (1999).
Winner
Khochu v tyurmu 6.6
Khochu v tyurmu
Vladimir Ilyin Tied with Mikhail Ulyanov for Voroshilovskiy strelok (1999).
Winner
Best Music
Mother 6.5
Mother Mama
Eduard Artemyev
Winner
Prize of the Festival's Presidential Council
The Voroshilov Shooter 7.4
The Voroshilov Shooter Voroshilovskiy strelok
Stanislav Govoruhin
Winner
Special Mention
The Voroshilov Shooter 7.4
The Voroshilov Shooter Voroshilovskiy strelok
Sergei Garmash
Winner
Year
Nominations

Other awards and film festivals

Academy Awards, USA
1929-2025
Academy Awards, USA
Cannes Film Festival
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Cannes Film Festival
Golden Globes, USA
Golden Globe Award
1944-2025
Golden Globes, USA
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Primetime Emmy Awards
BAFTA Awards
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA Awards
Venice Film Festival
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Venice Film Festival
Razzie Awards
Razzie
1981-2025
Razzie Awards
MTV Movie + TV Awards
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
MTV Movie + TV Awards
Sundance Film Festival
1982-2025
Sundance Film Festival
St. Petersburg Message to Man Film Festival
1993-2025
St. Petersburg Message to Man Film Festival
Berlin International Film Festival
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Berlin International Film Festival
Sochi International Film Festival
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Sochi International Film Festival
Screen Actors Guild Awards
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Screen Actors Guild Awards
2024-2025
Moscow International Film Festival
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
Moscow International Film Festival
Window to Europe
1993-2025
Window to Europe
Toronto International Film Festival
1978-2025
Toronto International Film Festival
Tallinn Black Nights Film Festival
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Tallinn Black Nights Film Festival
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more