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Poster of Gora samotsvetov
6.9
Kinoafisha Films Gora samotsvetov
6.9

Gora samotsvetov

, 2006
Gora samotsvetov
Russia / Animation, Fairy Tale, Family / 18+
Poster of Gora samotsvetov
6.9

Cast

Aleksey Batalov
Aleksey Batalov
Narrator in the inro scenes
Lev Durov
Lev Durov
Irina Muravyova
Irina Muravyova
Viktor Sukhorukov
Viktor Sukhorukov
Vladislav Galkin
Vladislav Galkin
Aleksandr Filippenko
Aleksandr Filippenko
Alexander Lenkov
Alexander Lenkov
Kuzma
Alexander Lenkov
Alexander Lenkov
Kuzma
Alexander Lenkov
Alexander Lenkov
Kuzma
Eduard Nazarov
The Mouse
Eduard Nazarov
The Mouse
Aleksandr Pozharov
Aleksandr Pozharov
Tsar
Director Sergey Gordeyev, Stepan Koval, Natalya Berezovaya, Andrei Kuznetsov, Yelena Chernova
Writer Alexander Tatarsky
Cast and Crew

Animated film details

Country Russia
Runtime 1 hour 5 minutes
Production year 2006
World premiere 11 December 2008
Release date
11 December 2008 Russia Панорама Кино 0+
11 December 2008 Kazakhstan
11 December 2008 Ukraine
Budget $6,000,000
Worldwide Gross $106,751
Production Pilot Moscow Animation Studio
Also known as
Gora samotsvetov, La Montaña de Gemas, Mountain of Gems, La montagne aux joyaux, La Montagne de Gemmes, Montanha De Gemas, Гора самоцветов, Bảo thạch sơn, Berg van Edelstenen, Brangakmenių kalnas, Cevher Dağı, Der Berg der Edelsteine, Drágakövek hegye, Gora draguljev, Góra Klejnotów, Gunung Permata, Hora drahokamov, Hora drahokamů, Kalliskivide mägi, Mali i Gurë të Çmuar, Montagna di Gemme, Muntele cu nestemate, Planina dragulja, Pusdārgakmeņu kalns, Sliabh na Seod, Асыл тастар тауы, Гара самацветаў, Гора самоцвітів, Планина драгуља, Планина од скапоцени камења, Планината на скъпоценните камъни, Сувдны уулын, 宝石の山, 宝石山, 宝石山童话故事

Cartoon rating

6.9
Rate 10 votes
7.4 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films  Best Russian Films 
Updated 6 May 2025
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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