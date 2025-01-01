Menu
Sochi Open Russian Film Festival 1998

All nominated films "Sochi Open Russian Film Festival" in 1998

Site Russia
Grand Prize of the Festival / Full-Length Film
Time of a Dancer 6.7
Time of a Dancer Vremya tantsora
Vadim Abdrashitov
Winner
All nominees
Spirit Dukh
Evgeniy Ivanov
The Day of Full Moon 6.9
The Day of Full Moon Den polnoluniya
Karen Shahnazarov
A Little Princess 7.0
A Little Princess Malenkaya printsessa
Vladimir Grammatikov
Knyaz Yuriy Dolgorukiy 4.0
Knyaz Yuriy Dolgorukiy
Sergejs Tarasovs
Zona przychodzi noca Zona przychodzi noca
Aleksandr Chernykh
Of Freaks and Men 6.7
Of Freaks and Men Pro urodov i lyudey
Aleksei Balabanov
Kontrakt so smertyu Kontrakt so smertyu
Dmitry Astrakhan
Composition for Victory Day 6.7
Composition for Victory Day Sochinenie ko Dnyu Pobedy
Sergei Ursuliak
Khrustalyov, My Car! 6.5
Khrustalyov, My Car! Khrustalyov, mashinu!
Aleksey German
Retro vtroyom Retro vtroyom
Pyotr Todorovskiy
American Bet Amerikanka
Dmitriy Meshiev
Mu-Mu 5.6
Mu-Mu
Yuriy Grymov
Bez obratnogo adresa Bez obratnogo adresa
Konstantin Hudyakov
Two moons, three suns 5.3
Two moons, three suns Dve luny, tri solntsa
Roman Balayan
Marigolds in Flower 6.8
Marigolds in Flower Tsvety kalenduly
Sergey Snezhkin
The Circus Burned Down and the Clowns Ran Away 6.6
The Circus Burned Down and the Clowns Ran Away Tsirk sgorel, i klouny razbezhalis
Vladimir Bortko
Bednaya Sasha Bednaya Sasha
Tigran Keosayan
Cops and Robbers 5.9
Cops and Robbers Politseiskiye i vory
Nikolay Dostal
FIPRESCI Prize / International Competition
A Crysanthemum Bursts in Cincoesquinas Un crisantemo estalla en cinco esquinas
Daniel Burman
Winner
FIPRESCI Prize / National Competition
The Iron Heel of Oligarchy Zheleznaya pyata oligarkhii
Aleksandr Bashirov
Winner
Best Actress
The Circus Burned Down and the Clowns Ran Away 6.6
The Circus Burned Down and the Clowns Ran Away Tsirk sgorel, i klouny razbezhalis
Zinaida Sharko
Winner
Best Actor
Bednaya Sasha Bednaya Sasha
Aleksandr Zbruyev
Winner
Special Prize
Of Freaks and Men 6.7
Of Freaks and Men Pro urodov i lyudey
Aleksei Balabanov
Winner
