Kinoafisha Film festivals Sochi Open Russian Film Festival Events Sochi Open Russian Film Festival 1997

All nominated films "Sochi Open Russian Film Festival" in 1997

Site Russia
Grand Prize of the Festival / Full-Length Film
All nominees
A Friend of the Deceased 6.9
A Friend of the Deceased Friend of the deceased
Vyacheslav Krishtofovich
Telo kapitana budet predano zemle, a starshiy michman budet pet Telo kapitana budet predano zemle, a starshiy michman budet pet
Ilya Makarov
Otsnebebis sasaplao Otsnebebis sasaplao
Goga Khaindrava
Mother and Son 7.4
Mother and Son Mat i syn
Alexander Sokurov
From Hell to Hell 6.3
From Hell to Hell Iz ada v ad
Dmitry Astrakhan
Krizis srednego vozrasta 6.2
Krizis srednego vozrasta
Garik Sukachev
S dnyom rozhdeniya! S dnyom rozhdeniya!
Larisa Sadilova
Shizofreniya Shizofreniya
Viktor Sergeev
Printsessa na bobakh Printsessa na bobakh
Villen Novak
Don't Play the Fool 6.6
Don't Play the Fool Ne valyay duraka
Valeriy Chikov
A Man for a Young Woman 5.4
A Man for a Young Woman
Murad Ibragimbekov
Besnovatye Besnovatye
Vladimir Sukhorebry
Strannoye vremya 5.7
Strannoye vremya
Natalya Pyankova
Afyory, muzyka, lyubov... Afyory, muzyka, lyubov...
Georgi Yungvald-Khilkevich
Yermak 6.9
Yermak Ermak
Vladimir Arkadevitsj Krasnopolskiy, Valeriy Uskov
Tri istorii 7.1
Tri istorii
Kira Muratova
The Little Cat 7.4
The Little Cat Kotyonok
Ivan Popov
Sympathy Seeker 7.0
Sympathy Seeker Sirota kazanskaya
Vladimir Mashkov
Tango nad propastyu Tango nad propastyu
Igor Talpa
Hello, Fools! 5.1
Hello, Fools! Privet, duralei!
Eldar Ryazanov
Grand Prize of the Festival
Brother 8.3
Brother Brat
Aleksei Balabanov
Winner
Watch trailer
Special Prize of the Jury
Otsnebebis sasaplao Otsnebebis sasaplao
Goga Khaindrava
Winner
Tri istorii 7.1
Tri istorii
Kira Muratova
Winner
Best Actress
From Hell to Hell 6.3
From Hell to Hell Iz ada v ad
Alla Kliouka Schaffer
Winner
Best Actor
Brother 8.3
Brother Brat
Sergey Bodrov ml.
Winner
Watch trailer
