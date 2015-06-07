Menu
Kinoafisha Film festivals Sochi Open Russian Film Festival Events Sochi Open Russian Film Festival 2015

All nominated films "Sochi Open Russian Film Festival" in 2015

Date 7 June 2015 - 14 June 2015
Grand Prize of the Festival / Full-Length Film
About Love 6.2
About Love Pro lyubov
Anna Melikian
Winner
All nominees
Gost 3.7
Gost
Denis Rodimin
Pioneer Heroes 6.0
Pioneer Heroes Pionery-geroi
Natalya Kudryashova
Angels of Revolution 5.1
Angels of Revolution Angely revolyutsii
Aleksei Fedorchenko
The Land of Oz 7.0
The Land of Oz Strana Oz
Vasiliy Sigarev
Insayt 6.8
Insayt
Alexander Kott
14+ 6.9
14+
Andrey Zaytsev
Nakhodka 6.3
Nakhodka
Viktor Dement
Rag Union 6.7
Rag Union Tryapichnyy soyuz
Mikhail Mestetsky
The Gulls 7.0
The Gulls Chayki
Ella Manzheeva
The Puppet Syndrome 6.5
The Puppet Syndrome Sindrom Petrushki
Elena Hazanova
Paren s nashego kladbishcha 5.6
Paren s nashego kladbishcha
Ilya Chizhikov, Anton Chizhikov
Spasenie 6.7
Spasenie
Ivan Vyrypaev
NO COMMENT 6.0
NO COMMENT
Artem Temnikov
Best Screenplay
The Land of Oz 7.0
The Land of Oz Strana Oz
Vasiliy Sigarev, Andrey Ilenkov
Winner
Best Actress
Spasenie 6.7
Spasenie
Polina Grishina
Winner
Best Debut / Full-Length Film
The Gulls 7.0
The Gulls Chayki
Ella Manzheeva
Winner
Best Actor
Rag Union 6.7
Rag Union Tryapichnyy soyuz
Ivan Yankovsky, Aleksandr Pal, Vasiliy Butkevich, Pavel Chinarev
Winner
Rag Union 6.7
Rag Union Tryapichnyy soyuz
Ivan Yankovsky, Aleksandr Pal, Vasiliy Butkevich, Pavel Chinarev
Winner
Prize of the Guild of Russian Film Scholars and Film Critics
Angels of Revolution 5.1
Angels of Revolution Angely revolyutsii
Aleksei Fedorchenko Tied with Vasiliy Sigarev for Strana Oz (2015).
Winner
The Land of Oz 7.0
The Land of Oz Strana Oz
Vasiliy Sigarev Tied with Aleksey Fedorchenko for Angely revolyutsii (2014).
Winner
Best Direction
Angels of Revolution 5.1
Angels of Revolution Angely revolyutsii
Aleksei Fedorchenko
Winner
Diploma
14+ 6.9
14+
Andrey Zaytsev
Winner
Best Music
The Puppet Syndrome 6.5
The Puppet Syndrome Sindrom Petrushki
Winner
Prize of the Guild of Russian Film Producers
About Love 6.2
About Love Pro lyubov
Anna Melikian
Winner
Kinotavr Shorts Competition Prize
Nastya Nastya
Kirill Pletnev
Winner
All nominees
The Return of Erkin Vozvrashenie Erkina
Maria Guskova
Kak zhizn bez lyubvi 5.8
Kak zhizn bez lyubvi
Svetlana Samoshina
Portfolio Portfolio
Nikita Tamarov
Puteshestvie Fedora po Moskve nachala XXI veka Puteshestvie Fedora po Moskve nachala XXI veka
Aksinya Gog
Best Cinematographer
Nakhodka 6.3
Nakhodka
Andrey Naydenov
Winner
Diploma of the Guild of Russian Film Scholars and Film Critics
Pioneer Heroes 6.0
Pioneer Heroes Pionery-geroi
Natalya Kudryashova
Winner
Year
Nominations

