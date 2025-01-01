Menu
Kinoafisha Film festivals Sochi Open Russian Film Festival Events Sochi Open Russian Film Festival 2001

All nominated films "Sochi Open Russian Film Festival" in 2001

Site Russia
Grand Prize (Second Prize)
Poisons or the World History of Poisoning 6.6
Poisons or the World History of Poisoning Yady, ili vsemirnaya istoriya otravleniy
Karen Shahnazarov
Winner
Grand Prize of the Festival / Full-Length Film
Tender Age 7.2
Tender Age Nezhnyy vozrast
Sergey Solovev
Winner
All nominees
Bremenskie muzykanty Bremenskie muzykanty
Aleksandr Abdulov
Come Look at Me 7.6
Come Look at Me Prikhodi na menya posmotret
Mikhail Agranovich, Oleg Yankovskiy
Watch trailer
Tsvetushchiy kholm sredi pustogo polya Tsvetushchiy kholm sredi pustogo polya
Andrey Eshpay
The Turn of the Century Konets veka
Konstantin Lopushanskiy
Poisons or the World History of Poisoning 6.6
Poisons or the World History of Poisoning Yady, ili vsemirnaya istoriya otravleniy
Karen Shahnazarov
The President and His Granddaughter 5.7
The President and His Granddaughter Prezident i ego vnuchka
Tigran Keosayan
5.7
Holiday Prazdnik
Garik Sukachev
Severnoe siyanie Severnoe siyanie
Andrey Razenkov
Down House 7.1
Down House Daun Haus
Roman Kachanov
In August of 1944 7.4
In August of 1944 V avguste 44-go
Michail Ptashuk
Lyubov i drugie koshmary Lyubov i drugie koshmary
Andrey Nekrasov
Come Look at Me 7.6
Come Look at Me Prikhodi na menya posmotret
Mikhail Agranovich, Oleg Yankovskiy
Watch trailer
Granica. Tayozhnyj roman
Granica. Tayozhnyj roman
Alexander Mitta
101st Kilometer 101-y kilometr
Leonid Maryagin
Dikarka 5.9
Dikarka
Yuriy Pavlov
Moscow 6.4
Moscow Moskva
Alexander Zeldovich
Second Class Citizens 7.1
Second Class Citizens
Kira Muratova
Mechanical Suite 6.8
Mechanical Suite Mekhanicheskaya syuita
Dmitriy Meshiev
FIPRESCI Prize
Second Class Citizens 7.1
Second Class Citizens
Kira Muratova
Winner
Special Prize of the Jury
The President and His Granddaughter 5.7
The President and His Granddaughter Prezident i ego vnuchka
Tigran Keosayan
Winner
Down House 7.1
Down House Daun Haus
Roman Kachanov
Winner
Best Actress
Lyubov i drugie koshmary Lyubov i drugie koshmary
Olga Konskaya
Winner
Best Actor
Come Look at Me 7.6
Come Look at Me Prikhodi na menya posmotret
Oleg Yankovskiy
Winner
Watch trailer
Prize of the Guild of Russian Film Scholars and Film Critics
Tender Age 7.2
Tender Age Nezhnyy vozrast
Sergey Solovev
Winner
Best Music
Tender Age 7.2
Tender Age Nezhnyy vozrast
Enri Lolashvili
Winner
Year
Nominations

