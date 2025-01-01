Menu
Sochi Open Russian Film Festival 2003

All nominated films "Sochi Open Russian Film Festival" in 2003

Site Russia
Grand Prize (Second Prize)
The Suit 7.6
The Suit Shik
Bahtier Hudoynazarov
Winner
Grand Prize of the Festival / Full-Length Film
Old Women 6.6
Old Women Starukhi
Gennadiy Sidorov
Winner
All nominees
The Suit 7.6
The Suit Shik
Bahtier Hudoynazarov
Poor Poor Paul 6.9
Poor Poor Paul Bednyy, bednyy Pavel
Vitaly Melnikov
Prityazhenie 3.8
Prityazhenie
Vasily Serikov
Pravda o shchelpakh 6.2
Pravda o shchelpakh
Aleksey Muradov
Babuschka 7.3
Babuschka Babusya
Lidia Bobrova
Igra v modern Igra v modern
Maxim Korostyshevsky
One Life Zhizn odna
Vitaly Moskalenko
Carmen 6.5
Carmen Karmen
Aleksandr Khvan
Radosti i pechali malenkogo lorda 7.1
Radosti i pechali malenkogo lorda
Ivan Popov
Do Not Make Biscuits in a Bad Mood Ne delayte biskvity v plokhom nastroenii
Grigori G. Nikulin
Magnitnye buri 5.6
Magnitnye buri
Vadim Abdrashitov
Photo Foto
Aleksandr Galin
Slav's March Marsh slavyanki
Natalya Pyankova
Klyuch ot spalni 5.1
Klyuch ot spalni
Eldar Ryazanov
Caucasian Roulette 6.0
Caucasian Roulette Kavkazskaya ruletka
Fedor Popov
Best Screenplay
Magnitnye buri 5.6
Magnitnye buri
Aleksandr Mindadze
Winner
Best Actress
Babuschka 7.3
Babuschka Babusya
Anna Ovsyannikova
Winner
Best Debut / Full-Length Film
Old Women 6.6
Old Women Starukhi
Gennadiy Sidorov
Winner
Best Actor
Pravda o shchelpakh 6.2
Pravda o shchelpakh
Alexei Okunev, Aleksey Shlyamin, Kamil Tukaev
Winner
Pravda o shchelpakh 6.2
Pravda o shchelpakh
Alexei Okunev, Aleksey Shlyamin, Kamil Tukaev
Winner
Prize of the Guild of Russian Film Scholars and Film Critics
Old Women 6.6
Old Women Starukhi
Gennadiy Sidorov
Winner
Best Music
Poor Poor Paul 6.9
Poor Poor Paul Bednyy, bednyy Pavel
Andrei Petrov
Winner
People's Choice Award
In Motion 7.1
In Motion V dvizhenii
Filipp Yankovskiy
Winner
