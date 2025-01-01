Menu
Kinoafisha Film festivals Sochi Open Russian Film Festival Events Sochi Open Russian Film Festival 1992

All nominated films "Sochi Open Russian Film Festival" in 1992

Grand Prize of the Festival / Full-Length Film
The Sun of the Sleepless 8.5
The Sun of the Sleepless Udzinarta mze
Temur Babluani
Winner
All nominees
Arifmetika ubiystva Arifmetika ubiystva
Dmitriy Svetozarov
Dude - Water Winner 6.8
Dude - Water Winner Dude Water Winner
Arkady Tigay
Nevozvrashchenets Nevozvrashchenets
Sergey Snezhkin
Kiks 7.3
Kiks
Sergey Livnev
Love 7.1
Love Lyubov
Valeriy Todorovskiy
His Nickname Is Beast 5.5
His Nickname Is Beast ...Po prozvishchu 'Zver'
Aleksandr Muratov
Lost in Siberia 6.6
Lost in Siberia
Alexander Mitta
Genius 7.2
Genius Geniy
Viktor Sergeev
Close to Eden 8.0
Close to Eden Urga
Nikita Mihalkov
Как живете, караси? 5.8
Как живете, караси?
Sofya Milkina, Mihail Shveycer
Afghan Breakdown 7.0
Afghan Breakdown Afganskiy izlom
Vladimir Bortko
Как живете, караси? 5.8
Как живете, караси?
Sofya Milkina, Mihail Shveycer
Chicha Chicha
Vitaly Melnikov
Special Prize of the Jury
Genius 7.2
Genius Geniy
Igor Ageyev
Winner
Best Actress
Afghan Breakdown 7.0
Afghan Breakdown Afganskiy izlom
Tatyana Dogileva
Winner
Best Actor
Love 7.1
Love Lyubov
Yevgeny Mironov
Winner
Special Prize
