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Poster of Free Floating
6.7
Kinoafisha Films Free Floating
6.7

Free Floating

, 2006
Svobodnoe plavanie
Russia / Comedy, Romantic / 18+
Poster of Free Floating
6.7

Cast

Aleksandr Yatsenko
Aleksandr Yatsenko
Lyonya
Darya Ekamasova
Darya Ekamasova
Piggy
Evgeniy Sytyy
Evgeniy Sytyy
Brigade-leader Roslov
Pyotr Zaychenko
Pyotr Zaychenko
Elderly man from brigade
Boris Petrov
Big man from brigade
Tahir Räximef
Poor man
Nina Semyonova
Lyonya's mother
Tatyana Rasskazova
Tatyana Rasskazova
Adrian Rostovskiy
Sergei Pestrikov
Aleksey Oshurkov
Sergey Nasedkin
Sergey Nasedkin
Foreman Volodya
Director Boris Khlebnikov
Writer Boris Khlebnikov, Aleksandr Rodionov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 45 minutes
Production year 2006
World premiere 10 June 2006
Release date
9 November 2006 Russia Кино без границ
9 November 2006 Belarus
9 November 2006 Kazakhstan
9 November 2006 Ukraine
Production Koktebel Film Company
Also known as
Svobodnoe plavanie, Free Floating, Brīvais peldējums, Dryfowanie, Slobodno lebdenje, Sodródás, Свободное плавание

Film rating

6.7
Rate 10 votes
6.9 IMDb
Place in the rating
Best Comedies  Best Russian Films 
Updated 6 May 2025
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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