Similar films for Free Floating
Help Gone Mad Comedy
2008, Russia
6.0
Arrhythmia Drama, Romantic
2017, Russia
7.0
Ekspress Comedy, Drama
2022, Russia
6.0
Petrov's Flu Drama
2021, Russia / France / Switzerland
6.0
Scarecrow Drama
2020, Russia
6.0
A Long and Happy Life Drama
2013, Russia
6.0
Shapito-shou: Uvazhenie i sotrudnichestvo Comedy
2011, Russia
7.0
Shapito-shou: Lyubov i druzhba Comedy
2011, Russia
7.0
Roads to Koktebel Drama
2003, Russia
6.0
The Cuckoo Drama, War, Comedy
2002, Russia
7.0
The Thief Drama
1997, Russia / France
7.0
Prisoner of the Mountains Drama, War
1996, Russia / Kazakhstan
7.0