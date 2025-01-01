Menu
All nominated films "Sochi Open Russian Film Festival" in 2005

Site Russia
Grand Prize of the Festival / Full-Length Film
Poor Relatives 6.1
Poor Relatives Bednye rodstvenniki
Pavel Lungin
Winner
All nominees
Graveyard Shift 6.9
Graveyard Shift Nochnoy prodavets
Valeriy Rozhnov
First on the Moon 6.9
First on the Moon Pervye na Lune
Aleksei Fedorchenko
6.6
Kuktau
Ildar Yagafarov
Four 6.2
Four
Ilya Khrzhanovsky
Ya tebya obozhayu... Ya tebya obozhayu...
Huseyn Erkenov
Trebuyetsya nyanya 5.4
Trebuyetsya nyanya
Larisa Sadilova
Lovitor 6.2
Lovitor
Farhot Abdullaev
Remote Access Udalyonnyy dostup
Svetlana Proskurina
Order 6.2
Order Zakaz
Vera Glagoleva
Parnikovyy effekt 6.3
Parnikovyy effekt
Valeriy Ahadov
Shadowboxing 6.7
Shadowboxing Boy s tenyu
Aleksey Sidorov
Dead Man's Bluff 7.2
Dead Man's Bluff Zhmurki
Aleksei Balabanov
Watch trailer
The State Counsellor 7.4
The State Counsellor Statskiy sovetnik
Filipp Yankovskiy
The Rascal Pakostnik
Tanya Detkina
Mama ne goryuy 2 5.8
Mama ne goryuy 2
Sergey Selyanov, Maria Ushakova
Best Screenplay
Poor Relatives 6.1
Poor Relatives Bednye rodstvenniki
Gennadiy Ostrovskiy
Winner
Special Prize of the Jury
Four 6.2
Four
Ilya Khrzhanovsky
Winner
Best Debut
First on the Moon 6.9
First on the Moon Pervye na Lune
Aleksei Fedorchenko
Winner
Best Actor
Poor Relatives 6.1
Poor Relatives Bednye rodstvenniki
Konstantin Khabensky Tied with Nikita Mikhalkov for Statskiy sovetnik (2005).
Winner
The State Counsellor 7.4
The State Counsellor Statskiy sovetnik
Nikita Mihalkov Tied with Konstantin Khabenskiy for Bednye rodstvenniki (2005).
Winner
Prize of the Guild of Russian Film Scholars and Film Critics
First on the Moon 6.9
First on the Moon Pervye na Lune
Aleksei Fedorchenko
Winner
Best Music
Remote Access Udalyonnyy dostup
Andrey Sigle
Winner
Special Mention
Trebuyetsya nyanya 5.4
Trebuyetsya nyanya
Ira Shipova
Winner
Dead Man's Bluff 7.2
Dead Man's Bluff Zhmurki
Dmitriy Dyuzhev
Winner
Watch trailer
Poor Relatives 6.1
Poor Relatives Bednye rodstvenniki
Esther Gorintin
Winner
