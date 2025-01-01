Menu
Grand Prize of the Festival / Full-Length Film
Wolfy 7.0
Wolfy Volchok
Vasiliy Sigarev
Winner
All nominees
Bury Me Behind the Baseboard 7.4
Bury Me Behind the Baseboard Pokhoronite menya za plintusom
Sergey Snezhkin
Ya 6.3
Ya
Igor Voloshin
Synok 6.6
Synok
Larisa Sadilova
Evropa-Aziya 5.5
Evropa-Aziya
Ivan Dyhovichnyy
Minnesota 5.8
Minnesota
Andrei Proshkin
Neproshchennye 5.9
Neproshchennye
Klim Shipenko
Skazka pro temnotu 6.3
Skazka pro temnotu
Nikolay Khomeriki
Kislorod 6.4
Kislorod
Ivan Vyrypaev
Skoro vesna 5.8
Skoro vesna
Vera Storozheva
Help Gone Mad 6.3
Help Gone Mad Sumasshedshaya pomoshch
Boris Hlebnikov
Buben, baraban 6.8
Buben, baraban
Aleksey Mizgirev
Best Screenplay
Wolfy 7.0
Wolfy Volchok
Vasiliy Sigarev
Winner
Best Actress
Wolfy 7.0
Wolfy Volchok
Yana Troyanova
Winner
Best Actor
Skazka pro temnotu 6.3
Skazka pro temnotu
Boris Kamorzin
Winner
Prize of the Guild of Russian Film Scholars and Film Critics
Kislorod 6.4
Kislorod
Ivan Vyrypaev
Winner
Wolfy 7.0
Wolfy Volchok
Vasiliy Sigarev
Winner
Best Direction
Kislorod 6.4
Kislorod
Ivan Vyrypaev
Winner
Best Music
Kislorod 6.4
Kislorod
Aidar Gainullin, Oleg Kostrov, Andrey Samsonov, Vitaliy Lapin
Winner
Special Prize
Best Cinematographer
Ya 6.3
Ya
Dmitriy Yashonkov
Winner
Kinotavr. Short Film
Nachalnik Nachalnik
Yuri Bykov For talent, entirety, artistic solution and audacity to advert to the universal problems.
Winner
All nominees
Pechatnikoff Alley, 3 Pechatnikoff Alley, 3
Nataliya Belyauskene, Evgeniy Vaskevich
The Gust of Wind The Gust of Wind
Ekaterina Telegina
Surprise Surprise
Elena Bychkova
Pechatnikoff Alley, 3 Pechatnikoff Alley, 3
Nataliya Belyauskene, Evgeniy Vaskevich
Ochnaya stavka Ochnaya stavka
Igor Khomskiy
Argentina: An Interview with a Dead Drug Dealer Argentina: An Interview with a Dead Drug Dealer
Mihail Mareskin
Ulybka Buddy 6.8
Ulybka Buddy
Bair Dyshenov
Kinotavr. Short Film - Diploma
Ochnaya stavka Ochnaya stavka
Igor Khomskiy For formed directing in the diploma.
Winner
Ulybka Buddy 6.8
Ulybka Buddy
Bair Dyshenov For clarity and sense of purpose.
Winner
The Gust of Wind The Gust of Wind
Semyon Yakovlev For Cameramen mastership.
Winner
