Kinoafisha Film festivals Sochi Open Russian Film Festival Events Sochi Open Russian Film Festival 2020

All nominated films "Sochi Open Russian Film Festival" in 2020

Kinotavr. Short Film / Best Short
All nominees
Plokhaya doch Plokhaya doch
Svetlana Sigalaeva
Grand Prize of the Festival / Full-Length Film
Scarecrow 6.6
Scarecrow Pugalo
Dmitry Davydov
Winner
All nominees
In Deep Sleep 4.6
In Deep Sleep Gorod usnul
Maria Ignatenko
Khandra 6.4
Khandra
Alexey Kamynin
The Whaler Boy 6.6
The Whaler Boy Kitoboy
Philipp Yuryev
Man from Podolsk 7.0
Man from Podolsk Chelovek iz Podolska
Semyon Serzin
Masha 5.8
Masha
Anastasiya Palchikova
Tell Her 6.7
Tell Her Skazhi ey
Aleksandr Molochnikov
Has Anyone Seen My Girl? 5.7
Has Anyone Seen My Girl? Kto-nibud videl moyu devchonku?
Angelina Nikonova
Doctor Lisa 7.6
Doctor Lisa Doktor Liza
Oksana Karas
Konferentsiya 6.3
Konferentsiya
Ivan I. Tverdovskiy
Deeper! 5.4
Deeper! Glubzhe!
Mihail Segal
Best Screenplay
Konferentsiya 6.3
Konferentsiya
Ivan I. Tverdovskiy
Winner
Best Actress
Scarecrow 6.6
Scarecrow Pugalo
Valentina Romanova-Chyskyyray
Winner
Best Debut / Full-Length Film
Masha 5.8
Masha
Anastasiya Palchikova
Winner
Best Actor
The Whaler Boy 6.6
The Whaler Boy Kitoboy
Vladimir Onohov
Winner
Prize of the Guild of Russian Film Scholars and Film Critics / Full-Length Film Competition
Scarecrow 6.6
Scarecrow Pugalo
Dmitry Davydov
Winner
Prize of the Guild of Russian Film Scholars and Film Critics / Kinotavr. Shorts
Sulphur Sulphur
Lana Vladi
Winner
Best Direction
The Whaler Boy 6.6
The Whaler Boy Kitoboy
Philipp Yuryev
Winner
Diploma of the Guild of Russian Film Scholars and Film Critics / Full-Length Film Competition
The Whaler Boy 6.6
The Whaler Boy Kitoboy
Philipp Yuryev
Winner
People's Choice Award
Doctor Lisa 7.6
Doctor Lisa Doktor Liza
Irina Borisova, Dzhanik Fayziev, Rafael Minasbekyan, Timur Waynshteyn, Aleksandr Bondarev, Maria Ionova
Winner
Special Diploma of the Jury
Deeper! 5.4
Deeper! Glubzhe!
Mihail Segal
Winner
Kinotavr. Short Film
Sulphur Sulphur
Lana Vladi
Winner
All nominees
It Seemed Pokazalos
Baybulat Batullin
The End of War Konets voyny
Sergey Ramz
One Mango, Please One Mango, Please
Nadezhda Mikhalkova
Year
Nominations

